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13 Temmuz 2017
Spor

15 Temmuz Åžehitleri Ä°Ã§in AttÄ±lar


AydÄ±n GenÃ§lik Hizmetleri ve Spor Ä°l MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan 15 Temmuz Åžehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik GÃ¼nÃ¼ etkinlikleri kapsamÄ±nda 15 Temmuz Åžehitleri Anma Trap Ä°l BirinciliÄŸi mÃ¼sabakalarÄ± dÃ¼zenlendi.

AydÄ±n GenÃ§lik Hizmetleri ve Spor Ä°l MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan il genelinde 15 Temmuz Åžehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik GÃ¼nÃ¼ etkinlikleri kapsamÄ±nda sportif faaliyetler devam ediyor.
AydÄ±n GenÃ§lik Hizmetleri ve Spor Ä°l MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼â€™nÃ¼n koordinatÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nde KoÃ§arlÄ± YenikÃ¶y AtÄ±ÅŸ Poligonunda 12 Temmuz 2017 Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ 15 Temmuz Åžehitleri Anma Trap Ä°l BirinciliÄŸi mÃ¼sabakalarÄ± gerÃ§ekleÅŸtirildi. MÃ¼sabakalar veteranlar, bÃ¼yÃ¼k erkekler, genÃ§ erkekler, yÄ±ldÄ±z erkekler ve bÃ¼yÃ¼k kadÄ±nlar kategorisinde gerÃ§ekleÅŸtirildi.
Veteranlar Kategorisinde; 1â€™inci Kemal Menderes, 2â€™nci Cahit Oktav SabancÄ± 3â€™Ã¼ncÃ¼ Hayrullah Aksoy oldu. BÃ¼yÃ¼k Erkekler Kategorisinde; 1â€™inci GÃ¼ngÃ¶r Tepe, 2â€™nci Fatih YetiÅŸkin, 3â€™Ã¼ncÃ¼ Levent SarÄ±tuna oldu. GenÃ§ Erkekler Kategorisinde; 1â€™inci Mehmet Ã–zer oldu. YÄ±ldÄ±z Erkekler Kategorisinde; 1â€™inci ErdoÄŸan Akkaya, 2â€™nci Selahattin Ã–zer, 3â€™Ã¼ncÃ¼ Sami Albayrak oldu. BÃ¼yÃ¼k KadÄ±nlar Kategorisinde Rabia Ã–zer 1â€™inci oldu.
MÃ¼sabakalar neticesinde dereceye giren sporculara AydÄ±n GenÃ§lik Hizmetleri ve Spor Ä°l MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan madalya takdim edildi. (Ä°HA)

Ä°LGÄ°NÄ°ZÄ° Ã‡EKEBÄ°LÄ°R:  UyuÅŸturucuya karÅŸÄ± pedal Ã§evirdiler
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