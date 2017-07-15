15 Temmuz Şehitleri Anısına Düzenlenen Futbol Turnuvası Tamamlandı

Efeler Kaymakamlığı’nın “15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü” etkinlikleri kapsamında Efeler Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından koordine edilen 15 Temmuz Şehitleri Anısına Futbol Turnuvası tamamlandı.

Adliye Futbol Takımı, Aydın Masterlar, Gençlik Hizmetleri ve Spor Futbol Takımı ve A. İnşaat Futbol Takımının katıldığı turnuvada şampiyonluk kupasının sahibi Gençlik Hizmetleri ve Spor Futbol Takımı oldu. İki gün süren 15 Temmuz Şehitleri Anısına Futbol Turnuvasında final maçında karşı karşıya gelen Gençlik Hizmetleri ve Spor Futbol Takımı Aydın Masterlar Futbol Takımını 4 -2 mağlup ederek şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

Üçüncülük maçında ise A. İnşaat Futbol Takımı ile Adliye Futbol takımı karşı karşıya geldi. Rekabetin üst düzeyde gerçekleştiği müsabakada Adliye Futbol Takımı rakibini 2-0’lık skorla geçmeyi başararak 3’üncülük kupasının sahibi oldu.

Protokol Final Maçını İzledi

Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Bekir Çeker’in de yer aldığı Gençlik Hizmetleri ve Spor Futbol Takımı ile Aydın Masterlar arasında oynanan müsabakayı Vali Yardımcısı Alper Faruk Güngör, Efeler Kaymakamı İzzettin Sevgili, ASKF Başkanı Hasip Arıkan ve kurum personelleri izledi.

15 Temmuz Şehitleri anısına düzenlenen futbol turnuvası sonunda dereceye giren takımlara ve aynı gün içerisinde 15 Temmuz Şehitleri anısına düzenlenen okçuluk müsabakalarında dereceye giren sporculara protokol üyeleri tarafından madalya takdim edildi.

“15 Temmuz şehitlerimizi minnetle yad ediyoruz”

Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Bekir Çeker “Hafta içerisinde 15 Temmuz Şehitlerimiz anısına tüm il genelinde birçok sportif faaliyet ve Gençlik Merkezimizde kültürel etkinlikler gerçekleştirdik. Evlatlarımıza 15 Temmuz’u asla unutulmayacağını ve unutturulamayacağını çeşitli faaliyetlerle anlattık. Yapılan tüm faaliyetlerde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. 15 Temmuz gecesi şahadete koşan Aziz Şehitlerimizi minnetle yad ediyor, Gazilerimize uzun ömürler diliyorum. Allah bizlere bir daha bu kötü günleri yaşatmasın” ifadelerini kullandı. (İHA)