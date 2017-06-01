Valilerden Söke’nin tarihi Rum köyü Doğanbey’e sürpriz ziyaret

Aydın, Muğla ve Denizli Valileri tarihi Rum evlerinin bulunduğu eski Doğanbey Köyü’ne sürpriz ziyaret gerçekleştirdi.

Muğla Valisi Amir Çiçek ve Denizli Valisi Ahmet Altıparmak içinde Söke İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu’nun da bulunduğu bir heyetle Rum evleri ile ünlü Doğanbey Mahallesi’nde incelemelerde bulundu.

Sürpriz ziyarette Büyük Menderes Deltası Dilek Yarımadası Milli Parkı sınırları içerisinde kalan Doğanbey de uygulanması düşünülen Ekoturizm projesi ve yapılan restorasyon çalışmaları hakkında bilgiler alınırken; bölgedeki turizm hareketliliğinin arttırılması adına neler yapılabileceğinin konuşulduğu belirtildi. Valiler bu ziyaretlerinde Eski Doğanbey Köyü’nde bulunan ve nadir koleksiyonlardan birini barındıran Emel Aksoy’un Osmanlı Kıyafetleri Müzesi’ni de gezdiler. Müze ve içindeki eserlerle ilgili Emel Aksoy’dan bilgiler aldılar. (İHA)