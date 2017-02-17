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17 Şubat 2017
Asayiş, Söke

Uyuşturucu taciri ruhsatsız silahlarla yakalandı

Aydın’ın Söke ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli, jandarma tarafından ruhsatsız silahlarla birlikte yakalandı. 

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Söke İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu Söke’nin Savuca Mahallesinde yaşayan M.Ş’nin uyuşturucu madde bulundurduğu ve aynı zamanda uyuşturucu madde ticareti yaptığı duyumu alındı.
Yapılan çalışmalar üzerine M.Ş., kullanmış olduğu araç ve evlerinde adli makamlardan alınan arama kararına istinaden yapılan aramalar neticesinde 4 gram kristal uyuşturucu/uyarıcı madde, 1 adet 12 kalibre ruhsatsız pompalı av tüfeği, 1 adet 6.35 kalibre ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 1 adet faturasız kuru sıkı tabanca ile 12 adet av ve 7 adet tabanca fişeği ele geçirildi. M.Ş., gözaltına alındı. (İHA)

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