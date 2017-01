Uğur Mumcu Söke’de anıldı

24 Ocak 1993 tarihinde uğradığı saldırı ile öldürülen gazeteci yazar Uğur Mumcu, ölümünün 24. Yılında Söke’de anıldı.

ÇYDD, ADD, Eğitim-Sen, Alevi Kültür Derneği, DİSK Tekstil, Emekli-Sen, Eğitim-İş’in bileşeni olduğu Söke Emek-Sanat-Kültür Platformu tarafından gerçekleştirilen Anma etkinliği Uğur Mumcu Parkında bulunan anıtın önünde yapıldı. Anma etkinliğine Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran, Söke Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Karakaş, Söke CHP İlçe Başkanı Hüseyin Gündüz de katıldı.

Saygı duruşu ve istiklal marşı ile anma töreninde Platform adına konuşmayı ÇYDD’den Lütfü Egeli yaptı. egeli; “‘Vurulduk ey halkım unutma bizi’ diyen, toplumda hep direnmeyi ve umudu aşılayan Uğur Mumcu’nun, yazdığı her yazıda söyledikleri bu günde geçerliliğini sürdürmektedir. Uğur Mumcu’nun öldürüldüğü 24 Ocak ile Muammer Aksoy’un öldürüldüğü 31 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirdiğimiz ‘Adalet ve Demokrasi Haftası’ boyunca adalet ve demokrasi isteğimizi kararlılıkla ortaya koyarak, tam bağımsızlık ilke ve inancıyla her türlü gerici, baskıcı ve sömürücü güce karşı koyacağımızı; ülkemizde yaşanan hırsızlıklar, haksızlıklar, yolsuzluklar karşısında suskun kalmayacağımızı, aydınlarımızı tüm devrim şehitlerimizi unutmayacağımızı bir kez daha dile getiriyoruz. Emperyalizme karşı ulusal kurtuluş savaşı vererek dünyanın en özgün bağımsızlık örneklerini vermiş ülkelerin, aydınları yok edilemez. Onlar hep yeniden doğarlar. Uğur Mumcu’da 24 Ocak 1993’te doğdu. Her 24 Ocak’ta doğmaya devam edecek” dedi.

Uğur Mumcu'yu anma töreninde konuşmanın ardından katılımcılar tarafından anıta karanfiller bırakıldı.