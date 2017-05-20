Türk ve Girit kültürleri tarihi Uzbek Konağı açılışında buluştu

Söke’de tarihi Rum evlerinin bulunduğu Kemalpaşa Mahallesi’nde Söke Belediyesi tarafından restorasyonu yapılan Uzbek Konağı kapılarını halka açtı.

Ahmet Hilali Uzbek Konağı’nın açılış töreni Tasavvuf ve Girit kültürünü yansıtan obje sergisi ile gerçekleştirildi. Uzbek Konağı’nın açılış töreni Yunanistan’ın Girit Adası’ndan gelen Giritliler ve Anadolu Giritlilerini bir araya getirdi. Açılış töreninin Kuşadası, Adana ve Mersin’den gelen Giritli konukları da vardı.

Rum Kalyanco tarafından kızı ve damadı için 1900’lü yılların başında inşa edilen Uzbek Konağı, Halveti şeyhi Hilali Bey’in dergahı olarak kullanılmış. Söke’de mübadele yıllarına ettiği şahitliğin yanı sıra 1900’lü yılların başında dönemin önemli tarikatlarından birine dergahlık yapma özelliği de taşıyan Uzbek Konağı, temelinden çatısına kadar tarih kokuyor.

Görkemli açılış törenine Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran, Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı başta olmak üzere belediye meclis üyeleri, sivil tolum kuruluşlaının başkanları, davetliler ve çok sayıda Sökeli katıldı. Açılış töreninde Ahmet Hilali Uzbek’in torunu ve konakta yaşayanlardan biri olan İsmet Sipahi, Hilali Uzbek ve Uzbek Ailesi’nin diğer fertleri de yer aldı.

2001 yılında kentsel sit alanı ilan edilmesinden sonra koruma planlarının yapılması, restorasyon ve sokak sağlıklaştıam projesinin ardından işlevlendirme aşamasına gelinen Kemalpaşa Mahallesi’nde Uzbek Konağı’nın restorasyonu 2015 yılında başlatıldı. Söke Belediyesi tarafından yapılan restorayon çalışmaları tamamlanan Uzbek konağı’nın açılışında konuşan Söke Belediye Başkan Yardımcısı Mine Aşçı; Kemalpaşa Mahallesi Projesi ile ilgili çalışmalarda 15 yılın geride kaldığını söyledi. Mine Aşçı; “15 yıl öncesine baktığımızda bugün gelinen nokta hayaldi. Belki birçok kişi bu projenin buraya geleceğine inanmadı. Hayalle başlayan ve emekle devam eden herşeyin birgün mutlaka vücut bulacağına tanı oldum” dedi.

Duygularını ifade etmekte zorlandığını belirten Hülya Uzbek; “İnanılmaz şekilde heyecanla çalışan, emeği geçen herkese bir değil yüz kere, bin kere teşekkür ediyorum. Emeklerinizi helal edin. Ben ve ailem mutlu. Umarım bu mutluluğu bizi bırakıp gidenler de hissediyordur” dedi.

2002 yılında Söke Belediyesi tarafından başlatılan projenin kendileri açısından da bir gurur vesilesi olduğunu belirten Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran; “Kemalpaşa Mahallesi’nde yapacak daha çok işimiz var. Projenin başlangıcından bu yana emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi. Kemalpaşa Mahallesi Projesi’nin kendileri için çok önemli olduğunu belirten Başkan Toyran; “Bu projeyle hem Söke’nin tarihini gelecek nesillere aktarılacak, hem de ilçemizin en eski ve en köklü mahallesi var olan potansiyelini turizmle buluşturacaktır” dedi. Açılışı yapılan Ahmet Hilali Uzbek Konağı’nın 2007 yılında kamulaştırıldığını, 2015 yılında kent atölyesinin canlandırılarak kendi ekibiyle restorasyon çalışmalarına başlandığını ifade eden Başkan Toyran; “Konağın geçmişi ve tarihine saygı duyarak, yapının kendi öyküsüyle açılışını yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.

Girit’ten gelen halk dansları ekibinin gösterileri ile renk kattığı açılış töreninde konuşan Giritliler Derneği Başkanı Yunus Çengel; “Yıllardır Girit kültürünü kaynaştırma çabalarımız yeşermeye başladı. Barış Denizi Ege için verilen çabaya katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Uzbek Konağı’nın açılış kurdelesi Uzbek Ailesinin fertleri başta olmak üzere yılları aynı sokakta geçen 18. Dönem Milletvekili Hilmi Ziya Postacı, Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran ve Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı tarafından kesildi. Açılış sonrası Uzbek Konağı ve içerisinde yer alan Tasavvuf ve Girit kültürünü yansıtan obje sergisi gezildi. Konakta yaşayan son fertlerden olan İsmet Uzbek başta olmak üzere Aile fertlerinin duygulu ve heyecanlı anlar yaşadığı Uzbek Konağı, çok sayıda Sökeli tarafından gezildi. (İHA)