Trakya Birlik Söke Kooperatifine yeni müdür

Trakya Birlik S.S. 914 Sayılı Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi’nin yeni müdürü Mehmet Öke oldu. Kooperatifte uzun süredir muhasebe görevini üstlenen Mehmet Öke Müdür olarak atandı.

Üreticilere hizmetin en iyi şekilde sürdürülebilmesi için elinden geleni yapacağını belirten Trakya Birlik Söke Kooperatifi’nin yeni müdürü Mehmet Öke; “Gece gündüz üreticilerimizin hizmetindeyiz. Ayçiçek ekimini bölgede yaygınlaştırmak, hayvancılıkta uzun vadeli ve uygun fiyatlı yem teminini sürdürmek istiyoruz. Trakya Birlik güvencesi ve kalitesiyle üreticilerimizin her zaman yanındayız” dedi. (İHA)