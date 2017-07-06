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06 Temmuz 2017
Asayiş, Söke

Torbacılar adrese ulaşamadan Söke Polisine takıldı

Söke İlçe emniyet Müdürlüğü’nün yaptığı çalışmalar neticesinde Söke’de iki uyuşturucu satıcısı otogarda yakalanırken, dört farklı hırsızlık olayının faili olduğu belirlenen bir şahıs da yakayı ele verdi.
Uyuşturucu ile Birlikte Yakalandılar
Söke İlçe Kaymakamlığı’ndan edinilen bilgiye göre; Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri C.Ç. ve M.Ç. adlı iki şahsın İstanbul’dan Söke’ye uyuşturucu getirdikleri bilgisini aldı. Yapılan takip sonucu Söke otogarında yapılan operasyonda şahıslar otobüsten iner inmez yakalandı. Şahıslar üzerinde yapılan aramada 61 gram kristal adı verilen uyuşturucu madde ele geçirildi. C.Ç. ve M.Ç. adli makamlara sevk edilirken, şahıslardan biri çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğeri ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
2 Motosiklet, 2 Ev Hırsızlığı
Diğer taraftan Söke’de 4 farklı hırsızlık olayının şüphelisi olan H.K. yakalandı. Mayıs ve Haziran aylarında Fevzipaşa Mahallesi ve Atatürk Mahallesi’nden motosiklet hırsızlığı, iki farklı tarihte Yenicami Mahallesi’nde iki farklı evden hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen 19 yaşındaki H.K. Söke Polisi tarafından yakalandı. Şahsın çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı belirtildi. (İHA)

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