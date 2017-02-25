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25 Şubat 2017
Kültür Sanat, Sinema, Söke

Tarihi Efes Sineması Binası Söke Belediyesi’nin Gündeminde

Söke’de çayüstü dükkanlarının yıkımının ardından ilçenin tarihi yapılarından biri olan Efes Sineması ve Efes Oteli’nin bulunduğu binanın görkemi gözler önüne çıktı.
1950’li yılların sonunda inşa edilen, tek kitle içinde birden fazla fonksiyon içeren ve döneminin en modern tasarımlı binalarından biri olma özelliğini taşıyan, Efes Sineması ve Oteli binası; Söke Belediyesi’nin yeniden gündeminde. En son binanın sinema bölümü 2009 yılında Söke Belediyesi tarafından sosyal ve kültürel faaliyetlerde kullanılmak üzere kiralanmış ve büyük memnuniyet yaratmıştı. Otel bölümü hala faaliyette olan binanın, Sinema bölümü daha sonra hiç kullanılmadı. Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran bir adım daha ileriye giderek binayı kamulaştırarak Söke Halkı’na hediye etmek istiyor. Tam anlamıyla kültür merkezine dönüştürülmesi planlanan tarihi bina için 2015 yılında alınan kamulaştırma kararının, gerçekleşebilmesi çalışmaları yeniden hızlandı.
Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran; “Söke Belediye Meclisi olarak 2015 yılında kamulaştırma kararı almıştık. Girişimlerimiz devam ediyor, mal sahipleriyle bir toplantı yaptık. Özellikle çayüstü dükkanlar yıkılınca binanın ihtişamı ortaya çıktı. Bu binanın korunması gereği ve Söke’ye güzel bir kültür merkezi kazandırılması yönünde çalışmalarımıza hız verdik. Aldığımız karar gereği 2017 emlak fiyatları üzerinden güncellemesini yaptık. Kamulaştırma çalışmalarımıza en kısa sürede başlayacağız. Türkiye’de benzer tipte iki binanın olduğundan söz ediliyor. Bu binayı korumak, kollamak, kültür merkezi olması için çaba gösteriyoruz” dedi. (İHA)

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