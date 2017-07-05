Son Dakika

Son Haberler

logo

admin
05 Temmuz 2017
Güncel, Sağlık, Söke

TAEK, Kisir’de radyasyon ölçümü yapacak

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) ekipleri, kansere bağlı ölüm tartışmalarının yaşandığı Aydın’ın Söke ilçesine bağlı Kisir (Köyü) Mahallesine radyasyon ölçüm cihazı taktı.
Kisir Beşparmak (Latmos) Dağlarının eteklerinde merkez köylerden biri.

Adı son yıllarda ‘Kanser Köy’ olarak çıkan Söke’ye bağlı Kisir Mahallesi’nde TAEK’in zaman zaman yaptığı ölçümleri devam ediyor. TAEK ekibi Söke’ye 15 Km mesafede bulunan Kisir Mahallesi’nde kurduğu yeni cihaz ile radyasyon ölçümlerine yeniden başlıyor.
Radyasyon erken uyarı sisteminin kurulduğunu belirten Kisir Muhtarı Baki Suna; kurulan sistemin Aydın ilinde Aydın merkez, Kuşadası ve Kisir’de olduğunu söyledi.

Cihazın yaptığı ölçümleri günlük olarak TAEK’e aktaracağını belirten Muhtar Baki Suna; “Bu cihaz tarafından sağlanan verilerle içimiz rahat olacak. Köyümüzün adı ‘Kanserli Köy’e çıkmıştı. Radyasyon ölçümleri ile Kisir sürekli bir kontrol altında olmuş olacak. Kisir’in adının aklanmasını istiyoruz. Cihazın takılması ve TAEK tarafından takip altında tutulacak olması devletimizin konuya ne kadar duyarlı olduğunu da gösteriyor. Duyarlılık göstererek gerekli girişimlerde bulunan Kaymakamlığımız, Söke Belediye Başkanlığımız başta olmak üzere emeği geçenlere de teşekkür ediyorum” dedi. (İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:  "2019'U BEKLEMEDEN ERKEN SEÇİME GİDİLEBİLİR"
Share

BENZER HABERLER

KADIN GİRİŞİMCİLERE YÖNETİCİ OKULU EĞİTİMİ VERİLDİ

KADIN GİRİŞİMCİLERE YÖNETİCİ OKULU EĞİTİMİ VERİLDİ

Söke Kirazı Rotayı Uzakdoğu’ya Çevirdi

Söke Kirazı Rotayı Uzakdoğu’ya Çevirdi

“KAMU İŞÇİLERİNE YAPILAN ZAMMIN AYNISINI İSTİYORUZ”

“KAMU İŞÇİLERİNE YAPILAN ZAMMIN AYNISINI İSTİYORUZ”

Söke OSB ve TARİŞ arasında yer tahsis sözleşmesi imzalandı

Söke OSB ve TARİŞ arasında yer tahsis sözleşmesi imzalandı

Söke’nin çiftçi temsilcileri DSİ’ye gitti

Söke’nin çiftçi temsilcileri DSİ’ye gitti

Didim Belediyesi Aromatik Yağlarının Tanıtımını Yaptı

Didim Belediyesi Aromatik Yağlarının Tanıtımını Yaptı

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Hava Durumu

Açık
Yarın 07/06 0%
Açık
Genel Olarak Açık. Sıcak. En yüksek 36°C. Rüzgâr KD, 15 - 30 km/saat.
Açık
Yarın 07/06 0%
Açık
Genel Olarak Açık. En düşük 18°C. GB rüzgâr GD değişiyor, 15 - 30 km/saat.

Bültenimize abone olun

#

DÖVİZ BİLGİLERİ

  • Dolar

    3,6077

  • Euro

    4,0959

  • BIST

    100.744

  • Altın

    142,2968

#

EBEDÎ BAŞYAZARIMIZ (d. 1947 – ö. 2016)

Mustafa Çezik
YENİ YIL HAYIRLI OLSUN
#

YAZARLAR

Tüm Yazarlar
#

EN SON HABERLER

video

VİDEO GALERİ TÜMÜ

#

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

GAZETELERİN BAŞSAYFALARI

gazete manşetleri
Türkiye Kariyer Aydın iş ilanları
SOSYAL MEDYA
  • facebook
  • twitter
  • rss
  • google +
  • youtube
  • pinterest

© 2016 Mücadele Gazetesi Basın Yayın ve Tic. Ltd. Şti. - Tüm Hakları Saklıdır.

CLOSE

-->

CLOSE