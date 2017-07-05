TAEK, Kisir’de radyasyon ölçümü yapacak

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) ekipleri, kansere bağlı ölüm tartışmalarının yaşandığı Aydın’ın Söke ilçesine bağlı Kisir (Köyü) Mahallesine radyasyon ölçüm cihazı taktı.

Kisir Beşparmak (Latmos) Dağlarının eteklerinde merkez köylerden biri.

Adı son yıllarda ‘Kanser Köy’ olarak çıkan Söke’ye bağlı Kisir Mahallesi’nde TAEK’in zaman zaman yaptığı ölçümleri devam ediyor. TAEK ekibi Söke’ye 15 Km mesafede bulunan Kisir Mahallesi’nde kurduğu yeni cihaz ile radyasyon ölçümlerine yeniden başlıyor.

Radyasyon erken uyarı sisteminin kurulduğunu belirten Kisir Muhtarı Baki Suna; kurulan sistemin Aydın ilinde Aydın merkez, Kuşadası ve Kisir’de olduğunu söyledi.

Cihazın yaptığı ölçümleri günlük olarak TAEK’e aktaracağını belirten Muhtar Baki Suna; “Bu cihaz tarafından sağlanan verilerle içimiz rahat olacak. Köyümüzün adı ‘Kanserli Köy’e çıkmıştı. Radyasyon ölçümleri ile Kisir sürekli bir kontrol altında olmuş olacak. Kisir’in adının aklanmasını istiyoruz. Cihazın takılması ve TAEK tarafından takip altında tutulacak olması devletimizin konuya ne kadar duyarlı olduğunu da gösteriyor. Duyarlılık göstererek gerekli girişimlerde bulunan Kaymakamlığımız, Söke Belediye Başkanlığımız başta olmak üzere emeği geçenlere de teşekkür ediyorum” dedi. (İHA)