SURİYE DEĞİL SÖKE!..

Söke çayının üzerinde 49 yıldır hizmet veren ve Koyuncuoğlu Pasajı olarak bilinen dükkanların yıkım süreci, buradaki pek çok esnaf için trajik sonuçlar doğurdu.

Söke Belediyesi ve Devlet Su İşleri arasında yıllardır süren hukuk süreci ne olursa olsun, bu hukuksal süreçte maddi durumları elvermediği için son günlere kadar burada kalan ve ekmeğinden olan bazı esnaf ve çalışanların bir mağduriyet yaşadığı gerçeği değişmiyor.

Boşaltılan dükkanların yıkım işlemleri için sitenin elektriği kesilince elektriksiz kalan, kışın ortasında haftalarca dükkanlarının önünde ateş yakıp ısınmaya çalışan işyeri sahiplerinin durumu, yıkıntıların arasında Suriye ve Halep benzeri manzaralar oluşturdu.

Söke kamuoyunda köprü üstü dükkanları ya da çay üstü dükkanları olarak bilinen bölge, yakın bir zamana kadar Söke’nin oldukça işlek alışveriş mekanlarından birisiydi.

1970’li yıllardan bu yana ihtilaflı hukuk süreci devam eden dükkanlarda geçimini sağlayan işyeri sahipleri, aslında bu hukuk sürecinin mağduru durumunda olduklarını iddia ediyorlar.

Dönemin belediye yönetimlerine güvenmekten ve kanuna, hukuka, belediyenin belirlediği ihale ve kira şartlarına uygun şekilde buradan dükkan kiralamaktan başka hiçbir kabahatleri olmadığını dile getiren esnaf; “Biz hukuksuz hiçbirşey yapmadığımız halde mağdur olduk. Zamanında belediyeye güvenip buradan dükkan kiraladık. Yıllarca kira ödedik, vergi ödedik. Usulsüz hiçbirşey yapmadık” diyerek, bu hukuksal sürecin tarafları olan kurumların arasında kaldıklarını anlatıyorlar.

Maddi olanakları yeterli olanlar, bu süreçte başka dükkanlara ya da Söke Garajı’nda yeni yapılan işyerlerine taşınmış. Ama Söke Garajı’ndaki işyerlerinin ihalesine gücü yetmeyenler, son güne kadar dükkanlarını boşaltamamışlar.

Kalan son işyerlerinin sakinleri, yaşadıkları üzücü ve çileli süreci özetle şöyle dile getirdiler:

Bizler de çaresiz burada kaldık. Bize gücümüzün yeteceği hiçbir kontenjan ya da alternatif sunulmadı. “Önce 2014’ün sonunda kira sözleşmeleriniz feshedildi. Ağustos’a kadar idare ettik, çeşitli vaatlerin gerçekleşmesini bekledik. Bize garajda yer vaadedildi. Ancak garajdaki dükkanlar açık artırma ile ihale edilince, bizim gücümüz yetmedi. Hem, buradaki tüm esnafa yetecek sayıda dükkan tahsis edilmediği gibi, dışarıdan başkaları da o ihalelere girdiler ve haliyle açık artırma usulü sonucunda kira bedelleri yükseldi. Bizden hem 2 yıllık peşin kira, hem de 10 yıllık kira bedelinin yüzde 6’sını yatırmamız istendi. Bizler küçük esnafız. Bu ekonomik krizde, bu parayı nereden bulabilirdik ki? Garajda yeni yapılan dükkanlar en yüksek teklifi verenlere kaldı.Bizler de çaresiz burada kaldık. Bize gücümüzün yeteceği hiçbir kontenjan ya da alternatif sunulmadı. 6 Aralık’ta çıkın diye bildirim yolladılar. Bir süre sonra da elektriklerimizi kestiler. Çıkın gidin dediler bize. Nereye gidelim? AVM’lerde dükkan kiraları 1,5 – 2 Bin Lira’dan başlıyor. Kapatmaya kalksak stokları eritmek zorundaydık. Toptancılara, tedarikçilerimize borçlarımızı nasıl öderdik kapatırsak? Zararına satış yaptık. Bir yandan ekonomik kriz, bir yandan kış, bir yandan da burasının yıkıntı haline gelmesi, işlerimizi sıfır noktasına düşürdü. Etrafımızı haftalar önce yıktılar, hurdacılar kol geziyor. Buradaki şartlara yakın şartlarda bize bir seçenek sunsalar ayakta kalabilirdik. Ama dönüşü olmayan bir borç batağına girdik. Bugün sıra bizde, ama yarın aynı mağduriyetleri kimlerin yaşayacağı hiç belli olmaz. Herkesin başına gelebilir.” Bölge esnafı, aylar süren bu süreçte çok zor günler geçirmiş. Önceden herkesin alışveriş yaptığı bir çarşı olduğunu, kuru temizlemecisi, kahvesi, bakkalı, pidecisi, elektrikçisi, berberi, eczanesi, medikalcileri, ayakkabıcıları, kısacası her türlü meslek kolunun Söke halkına hizmet verdiği bir çarşı olduğunu anlatıyorlar. Söke halkı her türlü alışverişini burada kolayca yapıp gidiyormuş. Ama çarşının bir harabe haline gelmesinin ardından, Söke halkı da çarşıdan elini eteğini çekmiş. Kalan çarşı esnafı da, müşteri kaybına uğrayınca dükkanını taşıyamayacak duruma gelmiş, iflasın eşiğine sürüklenmiş. Dükkan sahiplerinin anlattıklarına göre, psikolojisi bozulup bunalıma girenler, satışları durduğu ve borçlarını ödeyemediği için intiharın eşiğine gelenler bile olmuş. Çarşının topyekün yıkılacağı güne kadar burada kalanlardan birisi de ayakkabıcı Fatma Avcıoğlu. Avcıoğlu yaşanan sürecin son günlerini özetle şöyle anlattı: “Maddi durumu yeterli olanlar dükkanlarını boşaltmaya başlayınca, biz daha çıkmamışken bu dükkanları yıkmaya başladılar. Etrafta hurdacılar gezmeye başladı. Burası Söke’nin en cazip alışveriş mekanlarından birisiyken, en izbe mekanlarından birisi haline dönüştü. Kadın başımıza çok tedirgin edici bir ortamda geçinmeye çalıştık. Ama çarşı harabe haline gelmeye başlayınca müşteri kalmadı, satışlar durdu. Çok büyük müşteri kayıpları yaşadık. Stoklar elimizde kaldı. Tedarikçilere borçlarımızı ödeyemedik. Borç sarmalına girdik. Garajdaki yeni dükkanlar için bize makul şartlarda bir seçenek sunulmadığı için oradan bir dükkana girmeye gücümüz yetmedi. Bizim mağdur edilmeyeceğimize dair vaatlerin hiçbirisi yerine getirilmedi. Ben de artık dükkanımı kapatıyorum. Başka bir yerde dükkan tutacak param da, gücüm de yok. Bu işi bırakıyorum artık. Ama borçlarımı nasıl ödeyeceğimi bilmiyorum. Artık elimde kalan malları satıp borçlarımı ödeyebilmek için pazarlarda tezgâh mı açarım, ne yapabilirim bilmiyorum. Benim gibi ekmeğinden olan, düzeni bozulan başka esnaf arkadaşlar da var. Allah hepimizin yardımcısı olsun.”

Gerçekten de aynı mağduriyeti yaşayan başka esnaf vatandaşlar da son haftalara kadar Söke Belediyesi’nden gelecek umut verici bir açıklamayı çaresizlik içinde beklemişler. Ama pek çoğu, ileride belediye ya da başka kurumlarla bir sıkıntı yaşamamak için susmayı tercih ediyor.

Burada mağduriyet yaşayanlar, amaçlarının belediyeyi eleştirmek olmadığını, bu hukuksal süreçte hangi kurumun haklı olduğunun kendileri açısından hiçbirşeyi değiştirmediğini, sonuçta ekmek teknelerinden olduklarını belirtiyorlar.

Öte yandan, Söke’deki esnaf kuruluşlarının ve Söke kamuoyunun da buradaki maddi gücü yetersiz işyerlerinin durumunu yeterince sahiplenmediği yönünde hayalkırıklığı yaşayanlar da var.

Elbette sorun yalnızca bugünkü belediye yönetiminden kaynaklanan bir sorun değil. Yıllar öncesinde başlayan hukuk sürecinden kaynaklanan bir sorun. Ancak buradaki dar gelirli esnaf, bu hukuksal süreçte birbirleriyle mahkemelik olan kurumların arasında kalmış ve kabak onların başına patlamış durumda.

Kentlerin ve ilçelerin ortasından geçen akarsular ile ilgili olarak, Devlet Su İşleri ile yerel yönetimler arasında sorunlar yaratan yasal mevzuat ise, bu durumun yıllardır kanayan bir yara halinde kalmasının nedenleri arasında. Zira, yerleşim yerlerinin ortasından geçen çay, dere ve nehirler üzerinde yerel yönetimlerin hemen hemen hiçbir yetkisi bulunmuyor ve bu yüzden yerel yönetimler yasal açıdan bu konuda DSİ’nin tercihlerine mahkûm kalıyorlar. Halk tarafından seçilmiş yönetimler, kendi mücavir alan sınırları içindeki bu alanlara müdahale edemiyorlar.

(GÜÇLÜ ÇEZİK)