Şüphelilerin üzerinden tarihi eser çıktı

Aydın’ın Söke ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan üç şüphelinin üzerinde tarihi eser ele geçirildi.

Söke İlçe Jandarma Komutanlığınca Söke ilçesi Ağaçlı Mahallesi’nde icra edilen önleyici kolluk faaliyetinde araç kontrolünde esnasında şüpheli hareketlerde bulunan H.K., Y.Ö. ve Y.E.C. durduruldu. Yapılan kimlik sorgulamalarında hırsızlık, uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak, 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarından aranan H.K., güveni kötüye kullanma, uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçlarından aranan Y.Ö ve uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak, 6136 sayılı kanuna muhalefet ve uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarından aranan Y.E.C. isimli şahıslar yakalandı.

Adli makamların talimatı ile yapılan aramada 1 adet çiçek desenli bakır renkli küllük, 7 adet sikke metal para, 1 adet tokmakbaşlı gül ağacından yapılma asa ve 1 adet nal çivisine el konuldu. Adli makamların talimatı doğrultusunda uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurmak veya kullanmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan Y.E.C. isimli şahıs gözaltına alındı.

Ayrıca sürücü Y.Ö’nün daha önceden uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisi altında araç kullanmak suçundan sürücü belgesine el konulduğu tespit edildi. Sürücü belgesiz olarak araç kullanmak suçundan para ceza kesilerek araç trafikten men edildi. (İHA)