SÃ¶ke’ye Bir YÄ±lda 26 YabancÄ± Gelin

SÃ¶keâ€™de geÃ§en yÄ±l 922 Ã§ift nikah masasÄ±na oturdu. Bu nikahlarda SÃ¶keâ€™ye 2 yabacÄ± damat, 26 yabancÄ± gelin geldi.

SÃ¶ke Belediyesi Evlendirme MemurluÄŸu tarafÄ±ndan 2016 yÄ±lÄ±nda toplam 922 nikah kÄ±yÄ±ldÄ±. YÄ±l iÃ§inde yapÄ±lan evliliklerde SÃ¶keâ€™ye birer Ã–zbekistan, Ä°rlanda, Avusturya, Romanya, Hollanda ve Makedonya uyruklu, iki Suriyeli, Ã¼Ã§ KÄ±rgÄ±zistan, dÃ¶rder Almanya ve Azerbaycan, beÅŸ de Ä°ngiltere uyruklu yabancÄ± gelin SÃ¶keâ€™ye geldi. SÃ¶keâ€™ye biri Alman diÄŸeri ise Suriyeli olmak Ã¼zere 2 de yabandÄ± damat geldi. (HABER MERKEZÄ°)