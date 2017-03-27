Söke’nin yılanbalığı iki ünlü gurmenin lezzet testinden geçti

Türkiye’nin ünlü gurmeleri Haldun Tüzel ve Hayri Altay yılanbalığının lezzetini tatmak için Söke’ye konuk oldular.

Söke’nin Bafa Gölü kıyısında bulunan Serçin Mahallesi ile Meksika’nın Saragossa Körfezi arasında gerçekleştirdikleri mucize yolcukları ile dikkat çeken Yılanbalığı lezzet testinden de tam not aldı.

600 yıllık Chaine Des Rotisseurs (Gastronomi Birliği Rötisörler Zinciri Derneği)’dan şövalye nişanı almış gurme Haldun Tüzel ile mekan yazarı ve gurme Hayri Altay yılanbalığını Söke’de tattı.

Söke Belediyesi Sosyal Tesisleri Lima Restaurant’ta gerçekleşen ağırlamada Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran da bulunurken, ülkenin önde gelen iki gurmesine mangalda pişen şişte yılanbalığı ikram edildi.

Sosyal medyada hatırı sayılır takipçisi bulunan gurme Hayri Altay Söke’deki yılanbalığı lezzet deneyimini; “Sevgili Belediye Başkanımız sayın Süleyman Toyran ile projeleri konuştuk ve sevgili üstat sayın Haldun Tüzel ile yılan balığını şiş olarak sizin yerinize tattık. Bu güzel ilçemizi lütfen yakın takibe alın. Kültür ve Doğa turizminin lider ilçelerinden olacaktır. Sayın Başkana bu güzel yolda başarılar diliyorum” sözleri ile paylaştı.

Yılanbalığının dünyanın birçok ülkesine ihraç edilen bir lezzet olduğunu belirten gurme Haldun Tüzel ise Söke’de önemli bir yeri olan yılanbalığına dolayısıyla Serçin ve Bafa Gölü’ne dikkat çekmenin önemine vurgu yaparak; “Söke Belediyesi gerçekleştirdiği şenlikler ile yılanbalığını marka ürünlerinden biri yapmaya gayret gösteriyor. Bu çaba tam da yerinde bir çabadır. Yaşam serüvenleri ile dikkat çekici olan yılanbalığı lezzeti ve insan sağlığına faydaları ile de dikkat çekici bir balık türü” dedi.

Ülkenin önde gelen iki lezzet uzmanını ağırlamaktan dolayı keyif aldıklarını belirten Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran, “Yılanbalığı ilçemizin marka olabilecek ürünlerinden biri. Yılanbalığı ile birlikte yaşam alanları olan Bafa Gölü ve Serçin’in tanıtımı için büyük gayret sarf ediyoruz” dedi. (İHA)