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14 Şubat 2017
Söke

Söke’nin yeni Emniyet Müdürü Sedat Haşimoğlu görevine başladı

Daha önce Van’ın Başkale ilçesi Emniyet Müdürlüğü görevi yapan Sedat Haşimoğlu, yeni görev yeri Söke’deki görevine başladı.
Söke’nin yeni Emniyet Müdürü Sedat Haşimoğlu’nu ziyaret eden Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran, ‘hayırlı olsun’ dedi.
Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran’ın ziyaretinden dolayı memnuniyetini dile getiren Söke İlçe Emniyet Müdürü Sedat Haşimoğlu; yeni görev yeri Söke’de görevini en iyi şekilde yerine getirmek için elinden geleni yapacağını söyledi.
Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran Söke’nin yeni Emniyet Müdürü Sedat Haşimoğlu’na görevinde başarılar diledi. (İHA)

 

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