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10 Temmuz 2017
Eğitim, Söke

Söke’nin En Büyük Eğitim Kurumu, Söke Belediyesi Yaz Okulu

Söke’de geçtiğimiz yıl bin 350 öğrenciyi ağırlayan belediye yaz spor okulu, yeni sezonda bin 962 öğrenciye eğitim veriyor. Temmuz ayı başında kurslarına başlayan yaz okulu 30 Ağustos’ta sona erecek.
Söke merkezde bulunan Bedesten, ADÜ İşletme Fakültesi Yenikent, Yenicami, Çeltikçi ve Sökebey Semt Evleri, çevre mahalleler Bağarası, Yenidoğan, Sarıkemer, Güllubahçe Semt Evlerinde toplam 56 sınıfta 21 öğretmenin yer aldığı yaz okulunda öğrenci kaydı rekor düzeye ulaştı.

Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile 7-14 yaş aralığında çocuklara yönelik ücretsiz olarak gerçekleşen yaz okulu kurslarında 1.962 öğrenci eğitim alacak.

İngilizce, Almanca Bilgisayar, Resim, Ebru, Basketbol, Futbol, Anlayarak Hızlı Okuma, Drama, Gitar, Jimnastik, El Becerileri, Zeka Oyunları, Bale, Modern Dans, Anadolu Ateşi, Modern Folklor, Ses Eğitimi, Tiyatro eğitimleri veriliyor.
Yaz okulunda Sökeli çocukların yine eğlenirken öğreneceklerini ve yaz tatilinde boş vakitlerini kurslarla değerlendirdiklerini belirten Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran; yaz okuluna ilginin kendilerini memnun ettiğini söyledi. Başkan Toyran; “Söke Belediyesi olarak gerek yetişkinlere, gerekse çocuklarımıza yönelik eğitimleri önemsiyoruz. Kurs Merkezimiz ve Semt Evlerimiz aracılığı ile kurslarımız her geçen yıl ivme kazanarak devam ediyor” dedi. (İHA)

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