Son Dakika

Son Haberler

logo

admin
04 Temmuz 2017
Ekonomi, Söke

Söke’nin çiftçi temsilcileri DSİ’ye gitti

Adıgüzel ve Adnan Menderes Barajlarında kapakların geçici olarak kapatılması ve sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyretmesi Söke Ovası’nda sulama sıkıntısı yaşattı.
Sulama sezonu sancılı başlayınca Söke’den çiftçi temsilcileri DSİ Bölge Müdürlüğü’ne giderek sıkıntıları paylaştı.
Söke Ovası Sulama Birliği Başkanı Necdet Özekmekçi, Sulama Birliği Müdürü Ömer Yıldız, Söke Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Kocabaş, Meclis Başkanı Yılmaz Özel, Söke Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Deniz Günal, Tuzburgazı Muhtarı Recai Tuncer ve çiftçiler ile DSİ Bölge Müdürlüğü’ne giden heyet yaşanan sorunları aktardı.
Menderes Havzasının sonunda yer alan Söke Ovası’na sulama suyunun iki barajda yaşanan geçici sorunlar nedeniyle geç ulaştığı öğrenildi.
DSİ Bölge Müdürü M. Akif Balta konuya hakim olduklarını belirterek, suyun Söke’ye ulaştırılması için gerekli çalışmaların yapıldığını söyledi.
Toplantı ile ilgili bilgi veren Söke Ovası Sulama Birliği Müdürü Ömer Yıldız; “DSİ yetkililerine sıkıntılar iletildi. Bu arada su Söke’ye ulaşmaya başladı” dedi.
Sezona sulama suyu sıkıntısı ile başlanmasında aşırı sıcakların ve iki barajda kapakların arıza nedeniyle kapatılmasının etkili olduğunu söyleyen Söke Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Kocabaş; “Su sıkıntısına yerinde müdahale edildi. Kapakların açılmasıyla Söke’ye su ulaşmaya başladı. 40 metreküp su gelmeye başladı. Sulama Birliğimizin verilerden yola çıkarak açıklamasına göre Söke’ye gelen 40 metreküp su yeterli oluyor. DSİ Bölge Müdürlüğü Söke’de su sıkıntısının yaşanmaması için gerekli talimatları verdi. Birkaç gün daha geçici olarak sürecek sıkıntı ortadan kalkacak. Heyet olarak DSİ Bölge Müdürlüğü ziyaretimizden olumlu görüşlerle ayrıldık” dedi.

Yapılan açıklamalarda Söke Ovası’nda sulama suyu ile ilgili panik yapmaya gerek olmadığı ifade edildi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:  "Aydın İnciri Sağlıklı Ürün Vasfını Korumalı"
(İHA)

Share

BENZER HABERLER

Adalet Yürüyüşü’nde Fenalaşan Yıldız, By-Pass Oldu

Adalet Yürüyüşü’nde Fenalaşan Yıldız, By-Pass Oldu

Aydın’da 44 yıllık sıcaklık rekoru kırıldı

Aydın’da 44 yıllık sıcaklık rekoru kırıldı

BİNDALLILAR 250 TL’DEN BAŞLIYOR

BİNDALLILAR 250 TL’DEN BAŞLIYOR

15 KİŞİLİK ERASMUS HEYETİNDEN VALİ VEKİLİNE ZİYARET

15 KİŞİLİK ERASMUS HEYETİNDEN VALİ VEKİLİNE ZİYARET

SICAKLAR VANTİLATÖR SATIŞLARINI PATLATTI

SICAKLAR VANTİLATÖR SATIŞLARINI PATLATTI

“AYDINLIK GELECEĞİMİZİN YANMAMASI İÇİN SİVAS’I UNUTMADIK, UNUTTURMAYACAĞIZ”

“AYDINLIK GELECEĞİMİZİN YANMAMASI İÇİN SİVAS’I UNUTMADIK, UNUTTURMAYACAĞIZ”

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Hava Durumu

Açık
Salı 07/04 0%
Açık
Genel Olarak Açık. En düşük 18°C.
Açık
Salı 07/04 0%
Açık
Genel Olarak Açık. En düşük 18°C. Rüzgâr DKD, 10 - 15 km/saat.

Bültenimize abone olun

#

DÖVİZ BİLGİLERİ

  • Dolar

    3,5594

  • Euro

    4,0427

  • BIST

    101.208

  • Altın

    140,0482

#

EBEDÎ BAŞYAZARIMIZ (d. 1947 – ö. 2016)

Mustafa Çezik
YENİ YIL HAYIRLI OLSUN
#

YAZARLAR

Tüm Yazarlar
#

EN SON HABERLER

video

VİDEO GALERİ TÜMÜ

#

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

GAZETELERİN BAŞSAYFALARI

gazete manşetleri
Türkiye Kariyer Aydın iş ilanları
SOSYAL MEDYA
  • facebook
  • twitter
  • rss
  • google +
  • youtube
  • pinterest

© 2016 Mücadele Gazetesi Basın Yayın ve Tic. Ltd. Şti. - Tüm Hakları Saklıdır.

CLOSE

-->

CLOSE