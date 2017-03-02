Sökeli yazar Yaşar Çağbayır’dan ikinci eser

10 ciltlik “Büyük Türkçe Sözlük” kitabıyla Türk Dünyası Yazarlar ve Sanatçılar Vakfı’nın (TÜRKSAV) her yıl vermekte olduğu Uluslararası Türk Dünyasına Hizmet Ödüllerinin bu yılki sahiplerinden olan araştırmacı yazar Yaşar Çağbayır; yeni sözlük çalışmasını ilk olarak Söke Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu’na makamında takdim etti.

Yeni çalışması Ötüken Osmanlı Türkçesi Sözlüğü’nü takdimi sırasında Söke Şair ve Yazarlar Derneği Başkanı Tülay Sarayköylü, Söke Belediye Başkanı Basın Danışmanı Ali Sarayköylü ve Sökeli eğitimci yazar Oyhan Hasan Bıldırki de hazır bulundu.

Türk Edebiyat Dünyasına çalışmalarıyla çok önemli katkılar sunan Yaşar Çağbayır’ın elinden yeni eseri Ötüken Osmanlı Türkçesi Sözlüğü’nü alan Kaymakam Kurtbey Tahsinoğlu, Sökeli araştırmacı yazar Yaşar Çağbayır’ın şehrimiz ve ülkemiz için çok önemli bir değer olduğunu söyledi. Kaymakam Kurtbeyoğlu; “Yaşar Çağbayır gibi bir araştırmacı yazarın hemşerimiz olmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Bilgi ve birikimlerini kentimizde gerçekleştireceği çeşitli konferanslarla gençlerimize ve tüm Sökelilere aktarmasını arzu ediyoruz” dedi Kaymakam Kurtbeyoğlu; Yaşar Çağbayır’ın başta okullar olmak üzere çeşitli organizasyonlarla vereceği konferansların sayısının artması gerektiğini dile getirdi.

“İKİ SÖZLÜK, 400 BİNİN ÜZERİNDE KELİME”

‘130 bin kelimelik ‘Ötüken Osmanlı Türkçesi Sözlüğü’nü okuyucuya sunan Çağbayır, “Sözlüğü hazırlarken geçmişten günümüze fermanları, kadı sicil ve tapu kayıtlarına varan kadar pek çok edebî metin ve arşiv belgelerini inceledim” diyor.

Beş ciltlik ‘Osmanlı Türkçesi Sözlüğü’nün yazarı Yaşar Çağbayır, 130 bin kelimeden oluşan ‘Ötüken Osmanlı Türkçesi Sözlüğü’nü kaleme aldı. Sözlükte kelimeler; kökenleri, zaman içinde değişen yapıları, anlamları ve Arapça-Türkçe olmak üzere iki dilde yazılış ve okunuşlarıyla okuyucuya sunuluyor. Sözlükte yer alan kelimeler Arap asıllı Türk harfleri ile yazılan bütün kültür verilerini ele alıyor.

Ötüken Osmanlı Türkçesi Sözlüğü’nün yazılış öyküsünü anlatan Yaşar Çağbayır; “2007’de 246 bin kelimelik ‘Orhun Kitabelerinden Günümüze Türkiye Türkçesinin Söz Varlığı Ötüken Türkçe Sözlük’ yayımlandı. Geçen 10 yıl içinde bu sözlük üzerinde gerekli düzeltme ve ilaveler yaptım. Böylece 310 bin kelimeyi bulan bu çalışma, TİKA tarafından prestij eserler serisinden ‘Büyük Türkçe Sözlük’ adıyla yayımlandı. Ötüken Neşriyat’ın ısrarla ‘Osmanlı Türkçesi Sözlüğü’ talep etmesi karşısında elimde bulunan malzemeden ‘Ötüken Osmanlı Türkçesi Sözlüğü’nü telif ettim. ‘Osmanlı Türkçesi Sözlüğü’nün diğerlerinden farkı Arap Asıllı Türk Alfabesi ile yazılmış bulunan Türkçenin benim ulaşabildiğim bütün kelimelerini ihtiva etmesi. Osmanlı Türkçesi denilen ‘Arap Asıllı Türk Harfleri’ ile yazılı kelimelerin bu alfabe ile yazılışını verirken bir yandan da madde başlarının çeviri yazı ile gösterilmiş olması” dedi.

Çağbayır yeni eserinde Türk tarihini, Selçuklu, Osmanlı gibi belirli kalıplara hapsetmeden bir bütün olarak değerlendirirken, Osmanlı Devleti, Osmanlı İmparatorluğu, Osmanlı Padişahı gibi ifadelerden kaçınıp Beylikler Dönemi, İmparatorluk Dönemi, Cumhuriyet Dönemi gibi ayrımdan, ötelemeden uzak ifadeler kullanıyor. 1856 sayfadan oluşan Ötüken Osmanlı Türkçesi Sözlüğünde Arap asıllı Türk harfleriyle yazılmış 80 bini aşkın madde başı ve madde içi kelimelerle birlikte toplam 130 binden fazla kelime, deyim, ikileme bulunuyor. (İHA)