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25 Nisan 2017
Kültür Sanat, Söke

Sökeli şair ve yazarlarla A Takımı 23 Nisan’ı unutmadı

Önemli günleri özellikle resmi bayram kutlamalarını es geçmeyen Söke’nin ‘A Takımı’, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını da unutmadı.
Söke Şairler ve Yazarlar Derneği’nde gerçekleştirilen geleneksel kutlama etkinliğinde şairler kutlamaya şiirleri renk kattı. Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran’ın da katıldığı kutlamada ‘A Takımı’ bir başka geleneğini bozmadı, katılımcılara günün anısına hediyeler takdim edildi.
Söke gönüllülerinin bir araya gelerek oluşturdukları A Takımı ile birlikte gerçekleştirdikleri etkinlikten dolayı mutlu olduklarını belirten Söke Şairler ve Yazarlar Derneği Başkanı Tülay Sarayköylü, kendilerini yalnız bırakmayan Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran’a da teşekkürlerini ifade etti. (İHA)

 

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