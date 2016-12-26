Sökeli çocuklar yeni başkanlarını seçti

Söke Kent Konseyi çatısı altında faaliyet gösteren Söke Çocuk Meclisi seçim heyecanı yaşadı. 18 çocuğun aday olduğu Söke Çocuk Meclisi başkanlığı için yapılan seçim sonunda Öykü İşler yeni başkan oldu.

Söke Kent Konseyi Çocuk Meclisi başkan ve yürütme kurulu seçimi için toplantı Recep Yazıcıoğlu Kültür Salonu’nda gerçekleşti. Toplantının açılışında önceki dönem başkanı Semanur Cengiz Çocuk Meclisi ile ilgili bilgiler verirken, önceki dönem başkan yardımcısı Beren Toyran Çocuk Meclisi’nin faaliyetleri ile ilgili bilgiler verdi. Katılımın yüksek olduğu toplantıda yapılan seçim sonunda 32 oy alan Öykü İşler Çocuk Meclisi’nin Başkanı seçilirken; Miraç Kaplan, Gaye Akkurnaz, Melda Tunç, Melda Erez, Esmanur Kara, Büşra Aras, Zeynep Eylül Ertuğrul, Eren Sazcı, Zülal Bakcan, Zerrin Çiçeklidal yürütme kurulunda yer alan isimler oldu.

Demokratik bir ortamda yapılan seçimler sonunda Söke Çocuk Meclisi’nin yeni başkanı Öykü işler, kendisini bu göreve getren arkadaşlarına teşekkür etti. (İHA)