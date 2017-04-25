Sökeli çocuklar eski oyun ve oyuncakları hikayeleriyle anlattı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Söke’de Söke Belediyesi ve Söke Kent Konseyi tarafından düzenlenen resim ve hikaye yarışmasının ödül töreni yapıldı.

Söke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Novada Outlet Söke’nin katkılarıyla gerçekleştirilen yarışmada 3. ve 4. Sınıf öğrencilerinin eserleri yarıştı. ‘Söke Oyunlarını ve Oyuncaklarını Geçmişten Geleceğe Taşıyor’ projesi kapsamında gerçekleştirilen yarışmada çocuklar eski oyun ve oyuncakları resim ve hikayelerinde anlattı.

Gerçekleştirilen ödül törenine Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran, Söke Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Karakaş, Söke Kent Konseyi Başkanı Muzaffer Ceylan, Söke Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Neriman Arslan, Novada Outlet Söke yetkilisi Sibel Özdil katıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından oluşturulan jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Hikaye dalında birinci İlke Pir (500 TL hediye çeki), ikinci Nurten Yıldırım (300 TL Hediye Çeki), üçüncü Neriman Taylı (250 TL Hediye Çeki), Mansiyon Damla Aydın (200 TL Hediye Çeki), Jüri Özel Ödülü Didar Pala (150 TL Hediye Çeki) oldu.

Resim dalında birinci Cemile Naz Arslan ( 500 TL hediye çeki), ikinci Didar Pala ( 300 TL hediye çeki), üçüncü Gökşen Ceylin (250 TL hediye çeki), mansiyon ödülü Ceren Budak (200 TL hediye çeki), jüri özel ödülü Süleyman Karacan (150 TL hediye çeki) oldu.

Yarışmada dereceye giren eserlerin Fatma Suat Orhon Müze ve Sanat Evi’nin alt katında bulunan Çocuk Oyuncakları Müzesi katında sergileneceği belirtildi. Söke kent Konseyi Başkanı Muzaffer Ceylan; “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle ilçemiz 3 ve 4’üncü sınıflar arasında düzenlediğimiz resim ve hikâye yarışmasının ödül törenini gerçekleştirdik. Daha önce açılışını gerçekleştirdiğimiz Çocuk Oyuncakları sergimizin devamı olan bu yarışma ile çocuklarımızın oyun ve oyuncakları keşfetmesini istedik. Dereceye giren eserleri Fatma Suat Orhon Müze ve Sanat Evi’nin zemin katında sergileyeceğiz. Ayrıca tüm eserleri içeren bir kitapçığın basımı için çalışacağız. İlkini düzenlediğimiz çocuk oyunları ve oyuncakları konulu yarışmamızın seneye de 2.’sini düzenleyeceğiz. Başta Söke Belediye Başkanımız Sayın Süleyman Toyran olmak üzere destek olan herkese sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz” dedi. (İHA)