Söke’deki yangında korkulu anlar yaşandı

Aydın’ın Söke ilçesinde bir apatmanın ikinci katında yangın çıktı. Korkulu anların yaşandığı yangında ev sahibi, itfaiyecilere yardım etmek için canı pahasına dışardan ikinci kata tırmandı.

Edinilen bilgiye göre evde bulunan Fatoş Çalışkan kucağında çocuğu ile birlikte alt katta oturan kayınvalidesine indi. O sırada bir ses duydu. Evine koşan Fatoş Çalışkan evinin salon bölümünde yangının çıktığını gördü. Hemen başta itfaiyeye haber verildi. Alevler evi sararken, olay yerine gelen Söke itfaiye ekiplerince yangının söndürülme çalışmaları başladı.

Bu sırada Kadir Çalışkan’ın canını hiçe sayarak itfaiye ekiplerine yardım etmek istemesi, ikinci kata tırmanması görenleri şaşkına çevirdi. Kadir Çalışkan çevredeki vatandaşların uyarısıyla aşağı indi. Heyecanlı ve korkulu anların yaşandığı yangınla ilgili olarak olay yerine takviye itfaiye araçları da gelirken, yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni belirlenemezken, odada soba yada benzeri bir neşenin olmadığı, elektrik kontağından çıkmış olabileceği belirtildi. (İHA)