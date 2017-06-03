SÃ¶ke’deki YangÄ±nda Ä°ki Ä°ÅŸyeri KÃ¼l Oldu

SÃ¶ke’ye baÄŸlÄ± YenidoÄŸan Mahallesi 39. Sokakta bulunan kahvehanede yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±, alevler kÄ±sa sÃ¼rede hem kahvehaneyi, hem de yanÄ±ndaki marketi sardÄ±.

Edinilen bilgiye gÃ¶re; sabah saatlerinde kahvehaneyi aÃ§an KaragÃ¶z Ã‡evik ilk olarak Ã§ay ocaÄŸÄ±nÄ± yaktÄ±. TÃ¼p gaz kaÃ§aÄŸÄ± nedeniyle alev alan ocak bir anda etrafÄ± sardÄ±. 65 yaÅŸÄ±ndaki KaragÃ¶z Ã‡evik kendisini dÄ±ÅŸarÄ± zor attÄ±. Plastik kaplama olan Ã§atÄ± tutuÅŸunca kÄ±sa sÃ¼rede tÃ¼m kahvehaneyi saran alevler yan tarafÄ±nda bulunan markete de sÄ±Ã§radÄ±. Olay yerine gelen SÃ¶ke itfaiye ekipleri sÃ¶ndÃ¼rme Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yaptÄ±. Kahvehane ve market olmak Ã¼zere iki iÅŸ yerinde bÃ¼yÃ¼k hasar meydana gelirken, Ã¶lÃ¼m yada yaralanmanÄ±n olmayÄ±ÅŸÄ± sevindirdi.

Kendisi gazeteleri almak iÃ§in Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve dÃ¼kkanda olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± beliren Kahvehane sahibi Adem Ã‡evik, “DÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼mde gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼m manzara karÅŸÄ±sÄ±nda ÅŸaÅŸkÄ±na dÃ¶ndÃ¼m. Gaz sÄ±zmasÄ±ndan dolayÄ± bir anda alevler her tarafÄ± sarmÄ±ÅŸ. Allahâ€™tan can kaybÄ± yok. Plastik tavan olduÄŸu iÃ§in yan tarafa da sÄ±Ã§radÄ±. ZararÄ±mÄ±z bÃ¼yÃ¼k” dedi.

YenidoÄŸan mahalle muhtarÄ± Tuncay TunÃ§; “TÃ¼pÃ¼n patlamamasÄ± daha bÃ¼yÃ¼k bir felaketi Ã¶nlemiÅŸ. ZararÄ±n cana gelmemesi tesellimiz oldu. EsnafÄ±mÄ±z maÄŸdur durumda. GeÃ§miÅŸ olsun dileklerimi iletiyorum” diye konuÅŸtu. (Ä°HA)