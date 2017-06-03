Son Dakika

Son Haberler

logo

admin
03 Haziran 2017
SÃ¶ke

SÃ¶ke’deki YangÄ±nda Ä°ki Ä°ÅŸyeri KÃ¼l Oldu

SÃ¶ke’ye baÄŸlÄ± YenidoÄŸan Mahallesi 39. Sokakta bulunan kahvehanede yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±, alevler kÄ±sa sÃ¼rede hem kahvehaneyi, hem de yanÄ±ndaki marketi sardÄ±.
Edinilen bilgiye gÃ¶re; sabah saatlerinde kahvehaneyi aÃ§an KaragÃ¶z Ã‡evik ilk olarak Ã§ay ocaÄŸÄ±nÄ± yaktÄ±. TÃ¼p gaz kaÃ§aÄŸÄ± nedeniyle alev alan ocak bir anda etrafÄ± sardÄ±. 65 yaÅŸÄ±ndaki KaragÃ¶z Ã‡evik kendisini dÄ±ÅŸarÄ± zor attÄ±. Plastik kaplama olan Ã§atÄ± tutuÅŸunca kÄ±sa sÃ¼rede tÃ¼m kahvehaneyi saran alevler yan tarafÄ±nda bulunan markete de sÄ±Ã§radÄ±. Olay yerine gelen SÃ¶ke itfaiye ekipleri sÃ¶ndÃ¼rme Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yaptÄ±. Kahvehane ve market olmak Ã¼zere iki iÅŸ yerinde bÃ¼yÃ¼k hasar meydana gelirken, Ã¶lÃ¼m yada yaralanmanÄ±n olmayÄ±ÅŸÄ± sevindirdi.
Kendisi gazeteleri almak iÃ§in Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve dÃ¼kkanda olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± beliren Kahvehane sahibi Adem Ã‡evik, “DÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼mde gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼m manzara karÅŸÄ±sÄ±nda ÅŸaÅŸkÄ±na dÃ¶ndÃ¼m. Gaz sÄ±zmasÄ±ndan dolayÄ± bir anda alevler her tarafÄ± sarmÄ±ÅŸ. Allahâ€™tan can kaybÄ± yok. Plastik tavan olduÄŸu iÃ§in yan tarafa da sÄ±Ã§radÄ±. ZararÄ±mÄ±z bÃ¼yÃ¼k” dedi.
YenidoÄŸan mahalle muhtarÄ± Tuncay TunÃ§; “TÃ¼pÃ¼n patlamamasÄ± daha bÃ¼yÃ¼k bir felaketi Ã¶nlemiÅŸ. ZararÄ±n cana gelmemesi tesellimiz oldu. EsnafÄ±mÄ±z maÄŸdur durumda. GeÃ§miÅŸ olsun dileklerimi iletiyorum” diye konuÅŸtu. (Ä°HA)

Ä°LGÄ°NÄ°ZÄ° Ã‡EKEBÄ°LÄ°R:  TÃ¼rk ve Girit kÃ¼ltÃ¼rleri tarihi Uzbek KonaÄŸÄ± aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nda buluÅŸtu
Etiketler:
Share

BENZER HABERLER

Didim Belediyesi Ã§evre eÄŸitim Ã¶dÃ¼llerine bir yenisini daha ekledi

Didim Belediyesi Ã§evre eÄŸitim Ã¶dÃ¼llerine bir yenisini daha ekledi

Didimâ€™de temizlik iÅŸleri Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±na eÄŸitim verildi

Didimâ€™de temizlik iÅŸleri Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±na eÄŸitim verildi

Didim’in Balat Mahallesi sandÄ±k baÅŸÄ±na gidiyor

Didim’in Balat Mahallesi sandÄ±k baÅŸÄ±na gidiyor

Didimâ€™de bu sezon 9 plajda mavi bayrak dalgalanacak

Didimâ€™de bu sezon 9 plajda mavi bayrak dalgalanacak

19 MayÄ±sâ€™ta Didimâ€™de Fener alayÄ± dÃ¼zenlendi

19 MayÄ±sâ€™ta Didimâ€™de Fener alayÄ± dÃ¼zenlendi

Didim modifiye araÃ§ tutkunlarÄ±nÄ± aÄŸÄ±rladÄ±

Didim modifiye araÃ§ tutkunlarÄ±nÄ± aÄŸÄ±rladÄ±

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Hava Durumu

FÄ±rtÄ±na
Cumartesi 06/03 80%
FÄ±rtÄ±na
Gece geÃ§ saatlerde gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸÄ±. En dÃ¼ÅŸÃ¼k 18Â°C.
FÄ±rtÄ±na
Cumartesi 06/03 80%
FÄ±rtÄ±na
Gece geÃ§ saatlerde gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak yaÄŸÄ±ÅŸÄ±. En dÃ¼ÅŸÃ¼k 18Â°C. RÃ¼zgÃ¢r G ve deÄŸiÅŸken. YaÄŸmur ihtimali %80.

BÃ¼ltenimize abone olun

#

DÃ–VÄ°Z BÄ°LGÄ°LERÄ°

  • Dolar

    3,5120

  • Euro

    3,9641

  • BIST

    98.868

  • AltÄ±n

    144,4739

#

EBEDÃŽ BAÅžYAZARIMIZ (d. 1947 – Ã¶. 2016)

Mustafa Ã‡ezik
YENÄ° YIL HAYIRLI OLSUN
#

YAZARLAR

TÃ¼m Yazarlar
#

EN SON HABERLER

video

VÄ°DEO GALERÄ° TÃœMÃœ

#

EN Ã‡OK OKUNAN HABERLER

GAZETELERÄ°N BAÅžSAYFALARI

gazete manÅŸetleri
TÃ¼rkiye Kariyer AydÄ±n iÅŸ ilanlarÄ±
SOSYAL MEDYA
  • facebook
  • twitter
  • rss
  • google +
  • youtube
  • pinterest

Â© 2016 MÃ¼cadele Gazetesi BasÄ±n YayÄ±n ve Tic. Ltd. Åžti. - TÃ¼m HaklarÄ± SaklÄ±dÄ±r.

CLOSE

-->

CLOSE