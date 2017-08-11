Söke’de yeşil alan miktarı artıyor

Söke Belediyesi tarafından yapılan çalışmalarda yeşil alan miktarının arttırılması için yoğun çaba sarf ediliyor.

Yeni yapılan yol düzenlemelerinde dahi mümkün olan her noktaya ağaç dikimi mutlaka yapılıyor. Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran’ın talimatı doğrultusunda 2014 yılından bu yana yapılan çalışmalar kapsamında Söke’de bin 350 adet ağaç dikimi, 22 Bin adet bitki dikimi gerçekleştirildi. Son 3 yılda Söke’de yapılan 17 adet park ve yeşil alan çalışmasıyla toplam 66 bin metrekarelik çalışma yapıldı.

Yeşil alanla birlikte Söke’de park ve yeşil alan düzenlemelerinde kullanılan çocuk oyun grupları ve açık hava spor aletlerinin sayısı da arttırıldı. Son 3 yıllık süreçte 46 takım çocuk oyun grubu, 9 takım açık hava spor aletleri takımı kurulumu yapıldı.

Nefes alan bir kent yaratma anlayışı ile çalışmaların yürütüldüğünü ifade eden Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran; “Göreve geldiğimiz günden bu yana 17 adet yeni yeşil alan ve park yarattık. Bunun yanında yol yenileme çalışması yaptığımız her noktada peyzaj düzenleme ve ağaçlandırma çalışmalarına ağırlık veriyoruz. Kişi başına düşen yeşil alan miktarını arttırmak için çalışıyoruz” dedi.