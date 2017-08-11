Son Dakika

Son Haberler

logo

admin
12 Ağustos 2017
Söke

Söke’de yeşil alan miktarı artıyor

Söke Belediyesi tarafından yapılan çalışmalarda yeşil alan miktarının arttırılması için yoğun çaba sarf ediliyor.
Yeni yapılan yol düzenlemelerinde dahi mümkün olan her noktaya ağaç dikimi mutlaka yapılıyor. Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran’ın talimatı doğrultusunda 2014 yılından bu yana yapılan çalışmalar kapsamında Söke’de bin 350 adet ağaç dikimi, 22 Bin adet bitki dikimi gerçekleştirildi. Son 3 yılda Söke’de yapılan 17 adet park ve yeşil alan çalışmasıyla toplam 66 bin metrekarelik çalışma yapıldı.
Yeşil alanla birlikte Söke’de park ve yeşil alan düzenlemelerinde kullanılan çocuk oyun grupları ve açık hava spor aletlerinin sayısı da arttırıldı. Son 3 yıllık süreçte 46 takım çocuk oyun grubu, 9 takım açık hava spor aletleri takımı kurulumu yapıldı.
Nefes alan bir kent yaratma anlayışı ile çalışmaların yürütüldüğünü ifade eden Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran; “Göreve geldiğimiz günden bu yana 17 adet yeni yeşil alan ve park yarattık. Bunun yanında yol yenileme çalışması yaptığımız her noktada peyzaj düzenleme ve ağaçlandırma çalışmalarına ağırlık veriyoruz. Kişi başına düşen yeşil alan miktarını arttırmak için çalışıyoruz” dedi.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:  Söke Ovası suya kavuştu
Share

BENZER HABERLER

MHP Milletvekili Depboylu’nu anne acısı

MHP Milletvekili Depboylu’nu anne acısı

AYDIN KIZILAYI HAYIRSEVERLERE SESLENDİ

AYDIN KIZILAYI HAYIRSEVERLERE SESLENDİ

SINAV FİYASKOSUNU BAKAN YILMAZ’A SORDU

SINAV FİYASKOSUNU BAKAN YILMAZ’A SORDU

“İdamlarını istiyorum”

“İdamlarını istiyorum”

Aydın’da fırtınanın izleri henüz silinemedi

Aydın’da fırtınanın izleri henüz silinemedi

Ege’nin boğaları ile Karadeniz’in boğaları dostluk için güreşecek

Ege’nin boğaları ile Karadeniz’in boğaları dostluk için güreşecek

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Hava Durumu

Açık
Yarın 08/12 0%
Açık
Genel Olarak Açık. En yüksek 37°C. KD rüzgâr KB değişiyor, 15 - 30 km/saat.
Açık
Yarın 08/12 0%
Açık
Genel Olarak Açık. En düşük 19°C. GB rüzgâr, 15 - 25 km/saat, 5 - 10 km/saat'e düşüyor.

Bültenimize abone olun

#

DÖVİZ BİLGİLERİ

  • Dolar

    3,5378

  • Euro

    4,1853

  • BIST

    106.963

  • Altın

    146,7340

#

EBEDÎ BAŞYAZARIMIZ (d. 1947 – ö. 2016)

Mustafa Çezik
YENİ YIL HAYIRLI OLSUN
#

YAZARLAR

Tüm Yazarlar
#

EN SON HABERLER

video

VİDEO GALERİ TÜMÜ

#

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

GAZETELERİN BAŞSAYFALARI

gazete manşetleri
Türkiye Kariyer Aydın iş ilanları
SOSYAL MEDYA
  • facebook
  • twitter
  • rss
  • google +
  • youtube
  • pinterest

© 2016 Mücadele Gazetesi Basın Yayın ve Tic. Ltd. Şti. - Tüm Hakları Saklıdır.

CLOSE

Sahibinden Satılık Mercedes Sprinter

-->

CLOSE