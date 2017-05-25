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25 Mayıs 2017
Çevre, Ekonomi, Söke

Söke’de yerel yatırım planlama modeli toplantısı

Söke İlçe Kaymakamlığı tarafından geçtiğimiz Ocak ayında ilki yapılan ‘İstihdam ve Kalkınma’ konulu toplantının ikincisi gerçekleştirildi.
Yapılan toplantıda Söke’de gerçekleşmesi gereken yatırımlar masaya yatırıldı. Söke İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu’nun başkanlığında gerçekleşen toplantıya Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran, Söke Esnaf Oda Başkanları, sektörel kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.
Bakanlıkların merkezden değerlendirmek yerine yerelden gelecek taleplere göre planlama yapmasına yönelik, yerel yatırım planlama rehberi hazırlanması amacıyla gerçekleşen toplantı Kaymakamlık toplantı salonunda yapıldı.
Bir önceki toplantıda görüşülen konular ve gerçekleştirmeye yönelik atılan adımları aktararak sözlerine başlayan Söke İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu; “Yerel yatırım planlama modeli İçişleri Bakanlığınca hazırlanmış, TC ve AB tarafından finanse edilen ve birçok ilde başarıyla uygulana proje. Bu toplantıda teklifi yapılacak yatırım planlamaları daha sonra Aydın Valiliğimize gönderilecek” dedi.
Toplantıda katılımcılar 2018 yılı için planlamaya alınması gerektiğini düşündükleri yatırımları dile getirdi. Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran Söke Çayı Projesi ile ilgili ıslah ve düzenleme çalışmalarının DSİ tarafından yapılacak kısmını; DSİ’nin 2018 hatta 2017 yılının ikinci yarısında programa almasını istediklerini belirtti. Başkan Toyran; Efes Sinemasının kamulaştırılması konusu ile Güllübahçe’de bulunan Aziz Nikolas Kilisesi’nin restorasyonunun Kültür Bakanlığı’na başvurusunu istedi. İlgili Bakanlığın Doğanbey’de Ekoköy Projesi içerisine Karina Dalyanı’nı almasını istediklerini belirten Başkan Toyran; Azap Gölü ve Serçin Bafa Gölü projelerinin de hızlanmasını arzu ettiklerini dile getirdi. Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran; Bölge Hali ve Mezbahane konusunun da planlanan yatırımlar içine eklenmesini istedi.
Diğer taraftan Söke Madeni Eşya Sanatkarları ve Demirciler Odası Başkanı Ahmet Tokmakoğlu Söke Sanayi Sitesi’nin yetersiz geldiğini belirtti, yeni yerin bulunması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine Ak Parti İlçe yöneticisi Kemal Özbek, yer arayışı ile ilgili Söke Garnizon Komutanlığı alanının çözüm olabileceğini söyledi.
Kaymakam Tahsin Kurtbeyoğlu Novada ve Sanayi Kavşaklarına battı-çıktı düzenlemesi, Spor ve Kültür Kompleksinin kazandırılması, yeni Hükümet Konağı’nın yapılması, Yenicami Mahallesi’nde bir ilk ve orta okul binası yapılması gibi yatırımların Söke’ye gerekli yatırımlar olduğunu belirtti. (İHA)

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