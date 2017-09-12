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12 Eylül 2017
Eğitim, Kültür Sanat, Söke

Söke’de yaz okulları final gecesi çocuk şölenine dönüştü

Söke Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen yaz okulu kurslarının final gecesi çocuk şölenine dönüştü.
Söke Belediyesi Yaz Okullarında gitar, zumba, halk oyunları, Anadolu Ateşi (modern dans) ve bale gibi branşlarda eğitim alan öğrenciler, bu yıl 4.’sü gerçekleşen final gecesinde iki ay gibi kısa sürede öğrendikleri hünerlerini sergiledi. Sezon finalinde başta aileleri ve yakınları olmak üzere geceye katılan keyifli anlar yaşadı. Kurslara katılan öğrencilerin öğrendiklerini sahneye taşıdığı etkinlik Cumhuriyet Meydanında gerçekleşirken; gecede adeta çocuk şenliği coşkusu yaşandı.
Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran, Başkan Yardımcıları Fahri Sivrioğlu, Ahmet Karakaş ve Velittin Tekeli’nin de izlediği etkinliğin sunuculuğunu da minik kursiyerler yaptı. Eğitmenleri Ozan Sarayköylü, Filiz Toksözlü, Özlem Yıldız ve Sermin Atik Arıkan nezaretinde sahnede başarılı performanslarını sergileyen öğrenciler bolca alkış aldı.
Etkinlikten büyük keyif aldığını söyleyen Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran; öğrenciler ve öğretmenleri başta olmak üzere kuırsların gerçekleşmesinde emeği olan herkesi kutladı. Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran; “Halk Eğitim Merkezimizle birlikte bu yıl 4.’sünü gerçekleştirdiğimiz yaz okullarına 21 branşta 2 bin 25 öğrencimiz katıldı. Bu akşam kurslarda öğrendiklerini bizlerle paylaşırlarken mükemmel performansları ile bizleri gururlandırdılar. Çocuklarımızın ayakları yere basan, kendine özgüveni yüksek olan bir nesil yetişmekte olduğunu görüyoruz. Cumhuriyetimizin devamlılığı adına, ülkemizin tam bağımsızlığı adına çok güçlü bir nesil yetişiyor. Bu etkinlik dört yıldır gerçekleşirken her geçen yıl üzerine bir şeyler koyduğumuzu düşünüyorum, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.
Gecenin sonunda Başkan Toyran ile birlikte tüm gösteri grupları sahnede ellerinde Türk Bayrakları ile İzmir Marşı eşliğinde geceyi sonlandırdı.

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