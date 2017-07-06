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06 Temmuz 2017
Asayiş, Söke

Söke’de yaşlı çifti yangından komşuları kurtardı

Aydın’ın Söke ilçesine bağlı Bağarası Mahallesi 29. Sokak’ta bulunan bir ev yangında kül oldu. Yangını fark eden komşular evde yaşayan yaşlı çifti kurtardı.
Edinilen bilgiye göre; evde sabaha karşı saatlerinde yangın çıktı. Evde yaşlı çift Hasan Ali Sürücü (87) ve eşi Emir Sürücü (84) yaşıyordu. Yangını komşuları fark etti. Yardıma koşan komşular yaşlı çifti uyandırarak, yangından kurtardı. Bu arada itfaiyeye haber verildi. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi Söke İtfaiye şefliği ekiplerince yangına müdahale edilerek, söndürüldü. Yangında tek katlı evin mutfak kısmının içinde ne varsa yandı, diğer odada bulunan eşyalar büyük zarar gördü. Yaşlı çiftin yangından sağ salim kurtulmaları ise teselli kaynağı oldu. Yangının buzdolabından kaynaklanan elektrik kontağından çıktığı ihtimali üzerinde duruluyor. (İHA)

 

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