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07 Nisan 2017
Asayiş, Güncel, Söke

Söke’de uyuşturucu tacirlerine darbe

Aydın’da uyuşturucu tacirlerine yapılan eş zamanlı operasyonda, çok miktarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi. Aranan 35 şüpheliden 5’i yakalanarak ceza evine konuldu.
Aydın ili Söke ilçesi merkezli yaklaşık 3 ay süredir yapılan araştırmalar neticesinde belirlenen 35 şüpheliye yönelik suç işlemek amacı ile örgüt kurmak suretiyle uyuşturucu madde imal ve ticareti ile silah mühimmat kaçakçılığı yapmak suçlarından operasyon yapıldı.
Aydın İl Jandarma ve Söke İlçe Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri taraffından helikopter destekli eş zamanlı operasyonda Söke’de 21, Didim’de 21, Nazilli’de 4, Kuşadası’nda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Narkotik köpeklerinin de katıldığı operasyonlarda şüphelilerin ev ve iş yerlerinde 16 adet tabanca ve tabancalara ait şarjör, 7 adet tabanca mermisi, 5 adet ruhsatsız av tüfeği, 5 adet av tüfeği fişeği, 45,47 gram metaamfetamin (kristal),Bin 178 gram kubar esrar, 2.35 gram kokain, 24 adet extacy hap, 53 kök kenevir bitkisi, 25 adet kenevir tohumu, 11 adet uyuşturucu içiminde kullanılan aparat (bong), 3 adet hassas terazi, 2 bin 460 TL para, 6 adet 1 dolarlık banknot, 2 adet cep telefonu, 1 adet ajanda, 14 adet sikke, 4 adet tarihi niteliği olan obje ele geçirildi.
Yapılan operasyonda uyuşturucu madde imal ve ticareti ile silah ve mühimmat kaçakçılığı suçunu işleyen 35 şüpheliden 18’i adli kontrol kararıyla serbest kalırken, 5 şüpheli adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.
10 şüpheli de gözaltı alınırken ve adreslerinde bulunamayan 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalara devam edildiği bildirildi. (İHA)

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