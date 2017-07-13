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13 Temmuz 2017
AsayiÅŸ, SÃ¶ke

SÃ¶keâ€™de uyuÅŸturucu tacirlerine darbe; 4 tutuklama

AydÄ±nâ€™Ä±n SÃ¶ke ilÃ§esinde jandarma ekiplerinin dÃ¼zenlediÄŸi operasyonda uyuÅŸturucu imal ve ticareti yaptÄ±klarÄ± suÃ§lamasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 4 ÅŸÃ¼pheli tutuklandÄ±.
Edinilen bilgiye gÃ¶re, SÃ¶ke ilÃ§esi YenidoÄŸan Mahallesinde uyuÅŸturucu madde imal ve ticareti yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼nde gelene bilgileri deÄŸerlendiren jandarma ekipleri planlÄ± faaliyete baÅŸladÄ±.

M.Åž. isimli ÅŸÃ¼phelinin uyuÅŸturucu madde imal ve ticareti suÃ§unu iÅŸlerken Y.Y., T.T. ve M.A. isimli ÅŸÃ¼pheliler ile birlikte hareket ettiÄŸi belirlendi.

YapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalar sonucu ÅŸÃ¼pheli ÅŸahÄ±slara yÃ¶nelik Ã§eÅŸitli zamanlarda dÃ¼zenlenen operasyonlar ile ara yakalamalarda toplam 65 gram metamfetamin, 4 gram kubar esrar, 4 adet tabanca, 16 adet tabanca mÃ¼himmatÄ±, 1 adet av tÃ¼feÄŸi ve 2 adet uyuÅŸturucu iÃ§iminde kullanÄ±lan aparat ele geÃ§irildi.
6 ayrÄ± suÃ§ kaydÄ± bulunan M.Åž., 23 ayrÄ± suÃ§ kaydÄ± bulunan M.A., 9 ayrÄ± suÃ§ kaydÄ± bulunan T.T. ve 1 ayrÄ± suÃ§tan suÃ§ kaydÄ± bulunan Y.Y. ifade iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adli makamlara sevk edildi. UyuÅŸturucu imalatÄ± ve ticareti yapmak suÃ§undan hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kan 4 ÅŸÃ¼pheli tutuklanarak cezaevine gÃ¶nderildi. (Ä°HA)

Ä°LGÄ°NÄ°ZÄ° Ã‡EKEBÄ°LÄ°R:  SÃ¶ke KirazÄ± RotayÄ± UzakdoÄŸuâ€™ya Ã‡evirdi
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