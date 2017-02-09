Son Dakika

HaberMatik V3.1

logo

admin
09 Şubat 2017
Asayiş, Söke

Söke’de uyuşturucu operasyonu

Aydın’ın Söke ilçesinde jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde uyuşturucu madde ve uyuşturucu ticaretinden kazanılan para ele geçirildi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı asayiş timleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu Söke’nin Yenidoğan Mahallesi’nde yaşayan G.Ö’nün uyuşturucu madde kullandığı ve aynı zamanda uyuşturucu madde ticareti yaptığı duyumu alındı. Yapılan çalışmalar üzerine G.Ö’nün kullandığı araç Yenidoğan Mahallesinde durduruldu. Yapılan aramada şahsın üzerinde uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen bin 430 TL para ele geçirildi. Aynı araç içerisinde bulunan C.E’nin üzerinde yapılan aramada ise folyo içerisinde 18,17 gram esrar, kan tüpü içerisinde 0,38 gram kristal olarak tabir edilen uyuşturucu madde, uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen bin 30 TL para ele geçirildi.
Araç içerisinde yapılan aramada direksiyona gizlenmiş 2 adet kağıda sarılı 8,34 gram esrar maddesi, sigara paketinin içerisinde iki fişek halinde 0,61 gram kristal, 1 adet not kağıdı, uyuşturucu madde içiminde kullanılan bong isimli düzenek elde edildi. Şüpheli şahısların evlerinde yapılan aramada 2 adet kan tüpü içerisinde toplam 3,19 gram kristal olarak tabir edilen uyuşturucu madde ve yine kan tüpü içerisinde 7,72 gram esrar maddesi, 9 adet bos kan tüpü, 1 adet bong isimli düzenek, 1 adet hassas terazi, saklama kabı içerisinde toplam 75 gram esrar maddesi, sırt çantası içerisinde dökülmüş halde 0,53 gram kristal maddesi, 2 adet rulo halinde alimünyum folyo ve 7 adet altın görünümlü metal sikke ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak yakalanan G.Ö. ve C.E., adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı. (İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:  Arıcı Kadın, Jeotermal Toplantısında Kendini Yakmaya Kalktı

Share

BENZER HABERLER

Feyzioğlu’ndan Çerçioğlu’na ziyaret

Feyzioğlu’ndan Çerçioğlu’na ziyaret

Trafik canavarı Aydın’da geçen ay 6 can aldı

Trafik canavarı Aydın’da geçen ay 6 can aldı

Aydın’da ByLock kullanıcısı 8 polis tutuklandı

Aydın’da ByLock kullanıcısı 8 polis tutuklandı

CHP’Lİ KADINLAR: “REFERANDUMA HAZIRIZ”

CHP’Lİ KADINLAR: “REFERANDUMA HAZIRIZ”

Nazilli Ticaret Odası’ndan Başkan Çerçioğlu’na ziyaret

Nazilli Ticaret Odası’ndan Başkan Çerçioğlu’na ziyaret

El Bab gazisi Aydınlı askerden Vali Koçak’a ziyaret

El Bab gazisi Aydınlı askerden Vali Koçak’a ziyaret

#

HAVA DURUMU

Aydın

    #

    DÖVİZ BİLGİLERİ

    • Dolar

      3,6833

    • Euro

      3,9297

    • BIST

      88.830

    • Altın

      145,9774

    #

    EBEDÎ BAŞYAZARIMIZ (d. 1947 – ö. 2016)

    Mustafa Çezik
    YENİ YIL HAYIRLI OLSUN
    #

    YAZARLAR

    Tüm Yazarlar
    #

    EN SON HABERLER

    video

    VİDEO GALERİ TÜMÜ

    #

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    GAZETELERİN BAŞSAYFALARI

    gazete manşetleri

    NAMAZ VAKİTLERİ

    takvim
    Türkiye Kariyer Aydın iş ilanları
    SOSYAL MEDYA
    • facebook
    • twitter
    • rss
    • google +
    • youtube
    • pinterest

    © 2016 Mücadele Gazetesi Basın Yayın ve Tic. Ltd. Şti. - Tüm Hakları Saklıdır.

    CLOSE

    CLOSE