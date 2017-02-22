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22 Şubat 2017
Asayiş, Söke, Yaşam

Söke’de üç aylık Irmak bebek sonsuzluğa uğurlandı

Söke’ye bağlı Yenidoğan Mahallesinde anne ve bebek arabasında taşıdığı 3 aylık Irmak’a kamyonet çarptı. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden minik bebek gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.
Edinilen bilgiye göre; anne Bahriye Ustaoğlu bebek arabasında bulunan minik Irmak ile şehiriçi minibüsünden indi. Karayolunda devam eden yol yapım çalışması nedeniyle trafik akışının tek şeritten verildiği yoldan karşı karşıya geçmek isteyen anne ve bebeğe kamyonet çarptı. Çarpma sonucu anne Bahriye Ustaoğlu yere savrulurken, üç aylık minik Irmak ise kamyonetin altında kaldı. Anne ve bebek olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansı ile Söke fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Anne Bahriye Ustaoğlu’nun ayağında kırıklar oluşurken, minik Irmak ise akşam yaşamını yitirdi.
Minik Irmak toprağa verildi
Talihsiz kazada hayatını kaybeden üç aylık bebek Irmak toprağa verildi. Yenidoğan mahallesinde kılınan cenaze namazı sonrasında Yenidoğan Mahalle mezarlığına götürülerek defnedildi.

Cenazede özellikle anne Bahriye Ustaoğlu başta olmak üzere yakınlarının gözyaşları sel oldu. Baba İsmail Ustaoğlu ise; “Karayolundaki çalışma artık bitirilsin. Bizim yüreğimiz yandı, başka yürekler yanmasın” dedi. (İHA)

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