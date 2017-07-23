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24 Temmuz 2017
Asayiş, Söke

Söke’de trafik kazası; 6 yaralı

Söke-Milas karayolu üzerinde meydana gelen kazada aynı yöne giden iki otomobil çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Gölbent mahallesi yakınlarında gerçekleşen kazada, Didim’den Söke yönünde seyreden Erdal Yüce yönetimindeki 09 D 5445 plakalı otomobile, Mustafa Erçetin yönetimindeki 34 SD 1175 plakalı otomobil arkadan çarptı. İki otomobilinde büyük hasar gördüğü kazada araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

 

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