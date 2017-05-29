Söke’de trafik kazası: 3 yaralı

Söke-Kuşadası karayolu Ağaçlı kavşağında meydana gelen trafik kazası ucuz atlatıldı. Bir minibüs ile hafif ticari aracının çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; kazada Kuşadası’ndan Söke istikametine seyreden 09 SM 180 plakalı minibüs kavşaktan çıkan Emel B. yönetimindeki 48 U 4558 plakalı araçla çarpıştı. Kaza sonrası araçlarda ciddi maddi hasar meydana gelirken, hafif ticari araç sürücüsü Emel B. ile yanındaki bir kişi yaralandı. Minibüs şoförünün hafif yaralarla atlattığı kazada, yaralılar 112 acil sağlık ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı. (İHA)