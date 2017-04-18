Söke’de seyir halindeki araç alev alev yandı

Söke-Milas karayolu Yübetaş mevkiinde seyir halindeki bir araç sürücüsünün gözleri önüde alev alev yandı.

Olay, Söke-Milas Karayolu Yübetaş mevkii seramik fabrikası karşısında meydana geldi. Söke’de çiftçilik yapan Yaşar Yılmaz yönetimindeki 09 D 7261 plakalı plakalı çift kabin lüks kamyonet , seyir halindeyken bilinmeyen nedenle alev aldı. Yükselen duman ve alevleri gören sürücü Yaşar Yılmaz aracını yol kenarına çekti. Araç alev alev yandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, Aydın Büyükşehir Belediyesi Söke İtfaiye ekiplerince sönürülen araç hurdaya döndü. (İHA)