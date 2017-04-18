Son Dakika

Son Haberler

logo

admin
18 Nisan 2017
Asayiş, Söke

Söke’de seyir halindeki araç alev alev yandı

Söke-Milas karayolu Yübetaş mevkiinde seyir halindeki bir araç sürücüsünün gözleri önüde alev alev yandı.
Olay, Söke-Milas Karayolu Yübetaş mevkii seramik fabrikası karşısında meydana geldi. Söke’de çiftçilik yapan Yaşar Yılmaz yönetimindeki 09 D 7261 plakalı plakalı çift kabin lüks kamyonet , seyir halindeyken bilinmeyen nedenle alev aldı. Yükselen duman ve alevleri gören sürücü Yaşar Yılmaz aracını yol kenarına çekti. Araç alev alev yandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, Aydın Büyükşehir Belediyesi Söke İtfaiye ekiplerince sönürülen araç hurdaya döndü. (İHA)

 

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:  Söke Belediyesi polisleri unutmadı
Share

BENZER HABERLER

Aydın’da üreticiler mum ışığı ile işçi arıyor

Aydın’da üreticiler mum ışığı ile işçi arıyor

ESKKK 2016’da Aydın ve Muğla esnafına 640 milyon kredi kullandırdı

ESKKK 2016’da Aydın ve Muğla esnafına 640 milyon kredi kullandırdı

BOZKURT; “SEÇİMLERE DAMGAYI VURAN YSK OLMUŞTUR”

BOZKURT; “SEÇİMLERE DAMGAYI VURAN YSK OLMUŞTUR”

VATAN PARTİSİ REFERANDUMUN İPTALİ İÇİN YSK’YA BAŞVURDU

VATAN PARTİSİ REFERANDUMUN İPTALİ İÇİN YSK’YA BAŞVURDU

“BU SEÇİM, DEMOKRASİYE YAPILAN BİR DARBEDİR”

“BU SEÇİM, DEMOKRASİYE YAPILAN BİR DARBEDİR”

AYDIN SANDIĞA KOŞTU

AYDIN SANDIĞA KOŞTU

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Hava Durumu

Açık
Salı 04/18 10%
Açık
Genel Olarak Açık. En düşük 7°C.
Açık
Salı 04/18 10%
Açık
Genel Olarak Açık. En düşük 7°C. Rüzgâr D ve değişken.

Bültenimize abone olun

#

DÖVİZ BİLGİLERİ

  • Dolar

    3,6664

  • Euro

    3,9373

  • BIST

    91.374

  • Altın

    152,2859

#

EBEDÎ BAŞYAZARIMIZ (d. 1947 – ö. 2016)

Mustafa Çezik
YENİ YIL HAYIRLI OLSUN
#

YAZARLAR

Tüm Yazarlar
#

EN SON HABERLER

video

VİDEO GALERİ TÜMÜ

#

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

GAZETELERİN BAŞSAYFALARI

gazete manşetleri
Türkiye Kariyer Aydın iş ilanları
SOSYAL MEDYA
  • facebook
  • twitter
  • rss
  • google +
  • youtube
  • pinterest

© 2016 Mücadele Gazetesi Basın Yayın ve Tic. Ltd. Şti. - Tüm Hakları Saklıdır.

CLOSE

CLOSE