SÃ¶keâ€™de ÅžehitliÄŸe Bayram Ziyareti

30 AÄŸustos Zafer BayramÄ± ve Kurban BayramÄ±nÄ± art arda kutladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bu yÄ±l SÃ¶ke ÅžehitliÄŸiâ€™ne Zafer BayramÄ± dolayÄ±sÄ±yla ÅŸÃ¼kran, Kurban BayramÄ± arifesinde ise bayram ziyareti gerÃ§ekleÅŸtirildi. Ä°lÃ§e KaymakamlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen program Ã§erÃ§evesinde ilÃ§e protokol Ã¼yeleri SÃ¶ke ÅžehitliÄŸini ziyaret etti, dualar okundu.

Åžehitlik ziyaretinde SÃ¶ke Kaymakam Vekili Efeler KaymakamÄ± Ä°zzettin Sevgili, SÃ¶ke Garnizon KomutanÄ± Personel Albay Hasan Ä°hsan KÄ±zgÄ±nÃ§elik, SÃ¶ke Belediye BaÅŸkanÄ± SÃ¼leyman Toyran, Ä°lÃ§e Jandarma KomutanÄ± GÃ¶khan Kurgan, Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼r Vekili Ä°smet ÅžimÅŸek baÅŸta olmak Ã¼zere bazÄ± daire mÃ¼dÃ¼rleri, ÅŸehit aileleri ve yakÄ±nlarÄ± bulundu.

Arife gÃ¼nÃ¼nde SÃ¶ke ÅžehitliÄŸi ziyaret edilerek, vatan iÃ§in canlarÄ±nÄ± feda etmiÅŸ kahramanlara dua edildi. Ä°lÃ§e MÃ¼ftÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ bÃ¼nyesindeki din gÃ¶revlilerince mevlid okunurken, dua Ä°lÃ§e MÃ¼ftÃ¼sÃ¼ Ahmet Yayla tarafÄ±ndan yaptÄ±rÄ±ldÄ±. Protokol Ã¼yeleri ÅŸehitlik ziyaretinde ÅŸehit aileleri ve yakÄ±nlarÄ± ile sohbet etti, ÅŸehitlerimizin kabirlerine karanfil bÄ±raktÄ±. (Ä°HA)