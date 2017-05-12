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12 Mayıs 2017
Söke, Spor

Söke’de satranç turnuvasının birincisi Cumhuriyet Anadolu Lisesi

Söke’de Kaymakamlık himayesinde Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlene liseler arası satranç turnuvası tamamlandı.
Söke Anadolu Lisesi salonunda yapılan turnuvaya katılan 8 lise takımında toplam 55 sporcu mücadele etti. İki gün süren turnuvanın sonunda üçüncü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, ikinci Söke Anadolu İmam Hatip Lisesi, birinci ise Şehit Emre Acar Cumhuriyet Anadolu Lisesi oldu.
Turnuvanın ödül töreni gerçekleştirildi. Ödül töreninde Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran, Söke İlçe Milli Eğitim Müdür vekili Ömer Şimşek, Söke Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü A. Turan Günen, Satranç Federasyonu Söke Temsilcisi Levent Yıldız da bulundu.
Tüm takımlara katılımcı belgeleri verilmesinin ardından üçüncü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne kupa ve madalyaları Söke Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü A. Turan Günen, ikinci Söke Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne kupa ve madalyaları İlçe Milli Eğitim Müdür vekili Ömer Şimşek tarafından verildi. Turnuvanın birinci takımı Şehit Emre Acar Cumhuriyet Anadolu Lisesinin kupa ve madalyalarını ise Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran verdi. (İHA)

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