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29 Mart 2017
KÃ¼ltÃ¼r Sanat, SÃ¶ke

SÃ¶keâ€™de Nuhbey KonaÄŸÄ± KÃ¼tÃ¼phanesi baÄŸÄ±ÅŸlarla gÃ¼Ã§leniyor

SÃ¶ke Kent Konseyi hizmet binasÄ± olarak kullanÄ±lan Nuhbey KonaÄŸÄ±â€™nda kÃ¼tÃ¼phane oluÅŸturuluyor.
GeÃ§tiÄŸimiz Ekim ayÄ± iÃ§inde SÃ¶keâ€™nin AmerikalÄ± kardeÅŸ ÅŸehri Salinas heyeti ziyaretinde kÃ¼tÃ¼phane kurulmasÄ± kararÄ± alÄ±nmÄ±ÅŸ, konaÄŸÄ±n bir odasÄ± kÃ¼tÃ¼phane iÃ§in ayrÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. SÃ¶ke Belediyesi ve KardeÅŸ Åžehir Salinas tarafÄ±ndan oluÅŸturulacak kÃ¼tÃ¼phaneye ilk baÄŸÄ±ÅŸÄ± ise kardeÅŸ ÅŸehir Salinasâ€™tan gelen heyet yapmÄ±ÅŸtÄ±.
Ä°Ã§inde bulunduÄŸumuz KÃ¼tÃ¼phaneler HaftasÄ±â€™nda ise SÃ¶ke Kent Konseyi Nuhbey kÃ¼tÃ¼phanesini gÃ¼Ã§lendirmek iÃ§in harekete geÃ§ti. TÃ¼rk Tarih Kurumu ve PAFÄ°N gezici kÃ¼tÃ¼phanesi tarafÄ±ndan kitap baÄŸÄ±ÅŸÄ± yapÄ±lÄ±rken, Kent Konseyi KadÄ±n Meclisi Ã¼yeleri de topladÄ±klarÄ± kitaplarÄ± kÃ¼tÃ¼phaneye baÄŸÄ±ÅŸladÄ±.
Sokak SaÄŸlÄ±klaÅŸtÄ±rma Projesi kapsamÄ±nda, tarihi KemalpaÅŸa evlerin iÅŸlev kazanmasÄ±nda Ã¶nemli bir adÄ±m olan Nuhbey KonaÄŸÄ±â€™nÄ±n Kent Konseyiâ€™ne tahsisinin ardÄ±ndan, oluÅŸturulan kÃ¼tÃ¼phane de bir baÅŸka deÄŸerli adÄ±m oldu. Nuhbey KonaÄŸÄ± Kent Konseyi Ã¼yelerinin Ã§alÄ±ÅŸma ve ziyaret noktasÄ± olmanÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda bundan bÃ¶yle oluÅŸturulan bir odasÄ±yla SÃ¶ke Kent Konseyi Ã¼yelerine kÃ¼tÃ¼phane olarak da hizmet verecek.
YapÄ±lan aÃ§Ä±klamada kÃ¼tÃ¼phaneye kitap baÄŸÄ±ÅŸÄ±nda bulunmak isteyen vatandaÅŸlara da Ã§aÄŸrÄ± yapÄ±larak, kitaplarÄ±nÄ± baÄŸÄ±ÅŸlayabilecekleri belirtildi. (Ä°HA)

Ä°LGÄ°NÄ°ZÄ° Ã‡EKEBÄ°LÄ°R:  SÃ¶ke Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ HaÅŸimoÄŸlu'ndan oda ziyaretleri
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