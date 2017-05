Söke’de liseler arası satranç turnuvası

Söke’de Gençlik Haftası kapsamında okullar arası satranç turnuvası düzenlendi.

Liseler arası satranç turnuvası Söke Anadolu Lisesi salonunda gerçekleştirildi. Turnuvaya ilçenin 8 okulu ve toplam 55 sporcu katıldı.

Satranç turnuvasının açılış törenine Söke Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü A. Turan Güven, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Ömer Şimşek, Şube Müdürü Mehmet Apaydın, Satranç Federasyonu Söke ilçe Temsilcisi Levent Yıldız katıldı.

“Her Yerde Her Yaşta Satranç” projesi kapsamında Söke’de satranç turnuvaları sürerken, bu kez turnuva heyecanını lise düzeyindeki öğrenciler yaşadı. İki gün süreceği belirtilen turnuvanın açılış hamlesini Söke İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu yaptı.

Bu yıl okullar arasında satranç turnuvalarının ilk kez düzenlendiğini belirten Satranç Federasyonu Söke ilçe Temsilcisi Levent Yıldız, “Amacımız satranç turnuvalarını yaygınlaştırmak. Gerçekleştirilen turnuvalar ve Her Yerde Her Yaşta Satranç projesi ile satranca olan ilgiyi daha da üst seviyelere çıkarmak” dedi. (İHA)