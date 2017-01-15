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15 Ocak 2017
Söke, Teknoloji

Söke’de Kodu Game Lab Kursu Açılıyor

Minik Parmaklar Kendi Oyunlarını Tasarlamayı Öğrenecek
Microsoft Türkiye, Finansbank ve Habitat Derneği’nin işbirliğiyle ülke genelinde düzenlenen Kodu Game Lab Kursu Söke’de de açılıyor.
Söke’de Söke Belediyesi ve Söke Kent Konseyi tarafından açılacak olan kursta çocuklar kendi oyunlarını tasarlamayı öğrenecekler.
‘Minik Parmaklar Geleceği Programlıyor’ Projesi kapsamında gerçekleştirilecek olan kursa 10-12 yaş grubundaki çocuklar katılabilecekler.
Başvuruların 16-20 Ocak tarihleri arasında kabul edileceği Kodu Game Lab Kursu ücretsiz olacak.
23-24-25-26 Ocak 2017 tarihleri süresince Söke Belediyesi İnternet Evi’nde verilecek olan kursun başvuruları Söke Belediyesi Bedesten Kurs Merkezi’ne yapılacak.
Söke’de gerçekleşecek Kodu Game Lab Kursu’nda eğitmen olarak Habitat Gönüllüsü Mert Ökkeş yer alacak.
Kodu Game Lab Kursu, çocukların programlama ve analitik düşünme yeteneklerinin geliştirilmesini amaçlıyor.
Proje Türkiye’nin bilişim üretimindeki payını yukarılara çekmek, dijital dönüşümü yakalamak, ülkemizi bir bilişim merkezi haline getirmek vizyonuyla hayata geçirildi.
Kodu Game Lab Nedir?
Kodu, oyun tasarlayabilmek için düşünülmüş basit ve görsel bir programlama dilidir.
Genel olarak çocuklar ve eğlenmek isteyen herkes için tasarlanmıştır.
Oyun konsolu ile kontrol özelliği sayesinde tasarladığınız oyunlar XBOX’da çalışabilmektedir.
Programlama işlemi kullanıcı arayüzü sayesinde gerçekleştirilmektedir.
Nesne tabanlı ve basit bir arayüz bulunmaktadır.
Arayüz sayesinde sayfalar arası geçiş, geniş bir yardım menüsü ve diğer özelliklerin tanımı bulunmaktadır.
Programlama esnasında farkı karakterler ile versiyon numarası, tasarlanan oyunun fiziksel özellikleri değiştirilebilir.
Windows 8 ve Windows 10 ile uygulama geliştirmek için programlama bilinmesi gerekiyor.

(HABER MERKEZİ)

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