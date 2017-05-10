SÃ¶keâ€™de Kocacami’de Ã¼Ã§ cenaze

AydÄ±n Gazeteciler Cemiyeti SÃ¶ke Åžubesi BaÅŸkanÄ± ve aynÄ± zamanda SÃ¶ke Radyo Tempoâ€™nun sahibi Ali Esmerâ€™in babasÄ± DurmuÅŸ Ali Esmer vefat etti.

SÃ¶keâ€™nin esnaf camiasÄ±ndan 95 yaÅŸÄ±ndaki DurmuÅŸ Ali Esmer bir sÃ¼redir tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ ve yaÅŸlÄ±lÄ±ÄŸa baÄŸlÄ± nedenlerle vefat ettiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi. Cenazesi Kocacami’de kÄ±lÄ±nan Ã¶ÄŸle namazÄ± sonrasÄ± Ã‡imento (Asri) MezarlÄ±ÄŸÄ±nda defnedildi.

SÃ¶keâ€™de eczacÄ± kalfalÄ±ÄŸÄ± denince ilk akla gelen isimlerden olan Mehmet Ali yaÄŸcÄ± vefat etti. SÃ¶keâ€™de uzun yÄ±llar Damla Eczanesiâ€™nde Ã§alÄ±ÅŸan ve emekli olan Mehmet Ali YaÄŸcÄ±â€™nÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼ baÅŸta eczacÄ± camiasÄ± olmak Ã¼zere SÃ¶keâ€™de bÃ¼yÃ¼k Ã¼zÃ¼ntÃ¼ yarattÄ±. 66 yaÅŸÄ±nda hayata veda eden Mehmet Ali YaÄŸcÄ±â€™nÄ±n cenazesi Kocacami’de kÄ±lÄ±nan Ã¶ÄŸle namazÄ± sonrasÄ± Granta (Asri) MezarlÄ±ÄŸÄ±nda defnedildi.

DiÄŸer taraftan SÃ¶keâ€™nin tanÄ±nmÄ±ÅŸ eÅŸrafÄ±ndan Fahri AteÅŸ de vefat etti. 75 yaÅŸÄ±nda vefat eden Fahri AteÅŸ de Kocacami de kÄ±lÄ±nan Ã¶ÄŸle namazÄ± sonrasÄ± Granta (Asri) MezarlÄ±ÄŸÄ±nda defnedildi.

Kocacamideki cenazeye Ä°lÃ§e KaymakamÄ± Tahsin KurtbeyoÄŸlu, SÃ¶ke Belediye BaÅŸkanÄ± SÃ¼leyman Toyran baÅŸta olmak Ã¼zere SÃ¶keâ€™nin siyaset, iÅŸ ve esnaf camiasÄ±nÄ±n temsilcileri ve Ã§ok sayÄ±da SÃ¶keli katÄ±ldÄ±. Ã–ÄŸle vakti Ã¼Ã§ cenaze SÃ¶kelileri adeta Kocacamiâ€™de buluÅŸturdu.

AyrÄ±ca SÃ¶keâ€™ye baÄŸlÄ± GÃ¼zeltepe Mahallesiâ€™nin eski muhtarlarÄ±nda Ahmet KabakÃ§Ä±â€™nÄ±n da vefat ettiÄŸi, cenazesinin Ã¶ÄŸleden sonra saatlerinde GÃ¼zeltepe (kÃ¶yÃ¼) mahallesinde defnedildiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi. (Ä°HA)