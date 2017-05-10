Son Dakika

Son Haberler

logo

admin
10 MayÄ±s 2017
SÃ¶ke

SÃ¶keâ€™de Kocacami’de Ã¼Ã§ cenaze

AydÄ±n Gazeteciler Cemiyeti SÃ¶ke Åžubesi BaÅŸkanÄ± ve aynÄ± zamanda SÃ¶ke Radyo Tempoâ€™nun sahibi Ali Esmerâ€™in babasÄ± DurmuÅŸ Ali Esmer vefat etti.
SÃ¶keâ€™nin esnaf camiasÄ±ndan 95 yaÅŸÄ±ndaki DurmuÅŸ Ali Esmer bir sÃ¼redir tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ ve yaÅŸlÄ±lÄ±ÄŸa baÄŸlÄ± nedenlerle vefat ettiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi. Cenazesi Kocacami’de kÄ±lÄ±nan Ã¶ÄŸle namazÄ± sonrasÄ± Ã‡imento (Asri) MezarlÄ±ÄŸÄ±nda defnedildi.
SÃ¶keâ€™de eczacÄ± kalfalÄ±ÄŸÄ± denince ilk akla gelen isimlerden olan Mehmet Ali yaÄŸcÄ± vefat etti. SÃ¶keâ€™de uzun yÄ±llar Damla Eczanesiâ€™nde Ã§alÄ±ÅŸan ve emekli olan Mehmet Ali YaÄŸcÄ±â€™nÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼ baÅŸta eczacÄ± camiasÄ± olmak Ã¼zere SÃ¶keâ€™de bÃ¼yÃ¼k Ã¼zÃ¼ntÃ¼ yarattÄ±. 66 yaÅŸÄ±nda hayata veda eden Mehmet Ali YaÄŸcÄ±â€™nÄ±n cenazesi Kocacami’de kÄ±lÄ±nan Ã¶ÄŸle namazÄ± sonrasÄ± Granta (Asri) MezarlÄ±ÄŸÄ±nda defnedildi.
DiÄŸer taraftan SÃ¶keâ€™nin tanÄ±nmÄ±ÅŸ eÅŸrafÄ±ndan Fahri AteÅŸ de vefat etti. 75 yaÅŸÄ±nda vefat eden Fahri AteÅŸ de Kocacami de kÄ±lÄ±nan Ã¶ÄŸle namazÄ± sonrasÄ± Granta (Asri) MezarlÄ±ÄŸÄ±nda defnedildi.
Kocacamideki cenazeye Ä°lÃ§e KaymakamÄ± Tahsin KurtbeyoÄŸlu, SÃ¶ke Belediye BaÅŸkanÄ± SÃ¼leyman Toyran baÅŸta olmak Ã¼zere SÃ¶keâ€™nin siyaset, iÅŸ ve esnaf camiasÄ±nÄ±n temsilcileri ve Ã§ok sayÄ±da SÃ¶keli katÄ±ldÄ±. Ã–ÄŸle vakti Ã¼Ã§ cenaze SÃ¶kelileri adeta Kocacamiâ€™de buluÅŸturdu.
AyrÄ±ca SÃ¶keâ€™ye baÄŸlÄ± GÃ¼zeltepe Mahallesiâ€™nin eski muhtarlarÄ±nda Ahmet KabakÃ§Ä±â€™nÄ±n da vefat ettiÄŸi, cenazesinin Ã¶ÄŸleden sonra saatlerinde GÃ¼zeltepe (kÃ¶yÃ¼) mahallesinde defnedildiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi. (Ä°HA)

Ä°LGÄ°NÄ°ZÄ° Ã‡EKEBÄ°LÄ°R:  SÃ¶ke Belediyesi'nden 5 ve 7 MayÄ±sâ€™ta iki etkinlik
Share

BENZER HABERLER

Ankara Resim ve Heykel MÃ¼zesi’nden Ã§alÄ±nan eserler yuvasÄ±na kavuÅŸtu

Ankara Resim ve Heykel MÃ¼zesi’nden Ã§alÄ±nan eserler yuvasÄ±na kavuÅŸtu

SÃ¶keâ€™de ‘Felsefe Kazan Biz KepÃ§e’ projesi

SÃ¶keâ€™de ‘Felsefe Kazan Biz KepÃ§e’ projesi

Didim Kutsal Yol YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ne hazÄ±rlanÄ±yor

Didim Kutsal Yol YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ne hazÄ±rlanÄ±yor

BAÅžAK KOLEJÄ° KÃœLTÃœR MERKEZÄ° AÃ‡ILIYOR

BAÅžAK KOLEJÄ° KÃœLTÃœR MERKEZÄ° AÃ‡ILIYOR

12. GELENEKSEL Ã‡AM FISTIÄžI FESTÄ°VALÄ° BAÅžLIYOR

12. GELENEKSEL Ã‡AM FISTIÄžI FESTÄ°VALÄ° BAÅžLIYOR

Germencik 2’nci KÃ¼ltÃ¼r ve Sanat Ã‡alÄ±ÅŸtayÄ± baÅŸladÄ±

Germencik 2’nci KÃ¼ltÃ¼r ve Sanat Ã‡alÄ±ÅŸtayÄ± baÅŸladÄ±

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

Hava Durumu

AÃ§Ä±k
BugÃ¼n 05/11 0%
AÃ§Ä±k
Genel Olarak AÃ§Ä±k. En yÃ¼ksek 25Â°C. RÃ¼zgÃ¢r KB, 10 - 15 km/saat.
AÃ§Ä±k
BugÃ¼n 05/11 0%
AÃ§Ä±k
Genel Olarak AÃ§Ä±k. En dÃ¼ÅŸÃ¼k 11Â°C. RÃ¼zgÃ¢r G, 10 - 15 km/saat.

BÃ¼ltenimize abone olun

#

DÃ–VÄ°Z BÄ°LGÄ°LERÄ°

  • Dolar

    3,5821

  • Euro

    3,8972

  • BIST

    95.859

  • AltÄ±n

    140,8197

#

EBEDÃŽ BAÅžYAZARIMIZ (d. 1947 – Ã¶. 2016)

Mustafa Ã‡ezik
YENÄ° YIL HAYIRLI OLSUN
#

YAZARLAR

TÃ¼m Yazarlar
#

EN SON HABERLER

video

VÄ°DEO GALERÄ° TÃœMÃœ

#

EN Ã‡OK OKUNAN HABERLER

GAZETELERÄ°N BAÅžSAYFALARI

gazete manÅŸetleri
TÃ¼rkiye Kariyer AydÄ±n iÅŸ ilanlarÄ±
SOSYAL MEDYA
  • facebook
  • twitter
  • rss
  • google +
  • youtube
  • pinterest

Â© 2016 MÃ¼cadele Gazetesi BasÄ±n YayÄ±n ve Tic. Ltd. Åžti. - TÃ¼m HaklarÄ± SaklÄ±dÄ±r.

CLOSE

CLOSE