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10 Ocak 2017
SÃ¶ke

SÃ¶keâ€™de Kaza Ucuz AtlatÄ±ldÄ±; Yolcu OtobÃ¼sÃ¼, Otomobile Ã‡arptÄ±

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SÃ¶ke-Milas Karayolunda devam eden duble yol Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± devam ederken, karayolu Ã¼zerinde dikkatsizlik kazalara neden olmaya devam ediyor.
SÃ¶ke-Milas Karayolu Ã¼zeri Sanayi kavÅŸaÄŸÄ±nda yola dikkatsiz Ã§Ä±kan sÃ¼rÃ¼cÃ¼ felaketin eÅŸiÄŸinden dÃ¶ndÃ¼. AydÄ±n Ã‡engel yÃ¶netimindeki 48 DG 444 plakalÄ± yolcu otobÃ¼sÃ¼ Didim istikametinden SÃ¶ke istikametine doÄŸru seyrederken Sanayi KavÅŸaÄŸÄ±na geldiÄŸinde, kavÅŸaktan dÃ¶nmek isteyen SÃ¼leyman GenÃ§ yÃ¶netimindeki 09 S 6571 plakalÄ± hafif ticari araca Ã§arptÄ±. Duble yol yapÄ±mÄ± nedeniyle tek ÅŸeritten verilen yolda sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerin anlÄ±k hatalarÄ± kazalara neden olmaya devam ederken, meydana gelen bu kaza da maddi hasarla atlatÄ±ldÄ±. Yol yapÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±ndan dolayÄ± sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerin daha dikkatli olmalarÄ±, iÅŸaretlere uymalarÄ± ve yetkililerin yol yapÄ±m sahasÄ±nda Ã¶nlemleri arttÄ±rmalarÄ± isteniyor. (Ä°HA)

 

Ä°LGÄ°NÄ°ZÄ° Ã‡EKEBÄ°LÄ°R:  CHP SÃ¶ke GenÃ§lik KollarÄ± Yeniden Åžekillendi
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