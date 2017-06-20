Söke’de kamyonun açılan damperi tabelayı devirdi

Söke’de Milas Karayolu üzeri Bağarası Kavşağı yakınlarında meydana gelen olayda aniden açılan kamyonun damperi, karayollarının dev tabelasını devirdi.

Aydın yönünden Söke istikametine hareket halinde olan Mehmet Dinçsoy yönetimindeki özel bir şirkete ait 06 DM 7632 plakalı kamyonun damperi bir anda açıldı. Açılan damper yol üzerine bulunan Karayollarına ait dev yön tabelasını adeta karkası ile birlikte yerinden sökerek devirdi. Dev tabela karayoluna devrilirken, olay sırasında karayolundan aracın geçmemesi başka bir faciayı önledi. Olay yerine gelen trafik ekipleri gerekli tedbirleri alırken, vinç yardımıyla karayoluna düşen tabela kaldırılabildi. (İHA)