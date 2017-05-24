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24 Mayıs 2017
Söke, Teknoloji

Söke’de kadınların el emekleri enerjiye dönüştü

Söke Kent Konseyi Kadın Meclisi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri çerçevesinde el emeği pazarı açmış, buradan elde edecekleri gelirle şarj ünitesi kazandırmayı hedeflemişlerdi. Sökeli kadınlar bu hedeflerine ulaşmayı başardı. Güneş enerjisi ile çalışan telefon şarj ünitesi Belediye meydanına kuruldu.
Kadınların el emeği pazarından elde ettikleri gelir ve Söke Belediyesi’nin katkılarıyla hazırlanan şarj ünitesinin belediye meydanına montajı yapıldı. Vatandaşlar telefonları şarj olurken, bir yanda da ünitede dinlenme fırsatı bulacaklar. Bir başka şarj ünitesinin Söke İşletme Fakültesi önüne de yapılacağı ifade edildi.
“Kadın Emeği Güneş Enerjisiyle Birleşti” sloganı ile projelerini geliştiren ve gerçekleştiren Sökeli kadınlar haklı bir mutluluk yaşıyor. Söke Kadın Meclisi Başkanı Güler Nalbant; “Güneş enerjisiyle çalışan telefon şarj istasyonunu Sökemize kazandırdık. Katkı sunan herkese teşekkür ediyorum” dedi.
Söke Kent Konseyi Başkanı Muzaffer Ceylan ise; “Kadın Meclisimizin katkılarıyla gerçekleştirilen şarj ünitesi Söke Belediye Meydanında hizmete girdi. Bu projemize başından itibaren destek veren Söke Belediye Başkanımız Sayın Süleyman Toyran’a ve belediyenin destek veren şantiye ve ar-ge birimlerine teşekkür ediyoruz. Kent Konseylerinin en önemli özelliği olan ‘Yönetişim’ kavramının güzel örneklerini Sayın Belediye Başkanımızla yaşamanın keyfini çıkarıyoruz” dedi. (İHA)

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