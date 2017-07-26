Söke’de İki Yaşlı Adam Arasında Kan Aktı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Aydın’ın Söke ilçesinde 86 yaşındaki şahıs, husumetli olduğu 73 yaşındaki adamı av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Yaşlı adamın kahvehaneye doğru açtığı ateşte 2 kişi de yaralandı.

Olay, Söke’nin Bağarası Mahallesi Çalışlı Caddesi’nde bulunan bir kahvehanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; İsmail B. (86) kahvehanede oturduğu sırada tartışmalı oldukları iddia edilen Ali Aslan (73) minibüsten inerek kahvehaneye oturdu. Ali Aslan’ın gelip oturduğunu gören İsmail B., kahvehaneye 50 metre mesafedeki evine giderek av tüfeğini alıp geri döndü. Yolun karşısında park halindeki iki aracın arasından tüfeğini kahvede oturan Ali Aslan’a doğrultan İsmail B. ateş etti. Başına isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Ali Aslan’a ilk müdahaleyi kahvehanenin karşısındaki sağlık ocağında bekleyen 112 Acil Servisinde görevli sağlık ekipleri yaptı. Ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine sevk edilmek istenen Aslan, yolda hayatını kaybetti.

İsmail B.’nin kahvehaneye rastgele ateş açması sonucu tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Salih Aydeniz ve Osman Ateş isimli iki kişi de hafif şekilde yaralandı. 86 yaşında katil olan İsmail B., olaydan sonra elindeki tüfeğiyle jandarmaya giderek teslim oldu.