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20 Şubat 2017
Asayiş, Söke

Söke’de iki yangında büyük maddi hasar oluştu

Aydın’ın Söke ilçesine bağlı Çeltikçi ve Fevzipaşa mahallelerinde meydana gelen iki ayrı ev yangınında büyük maddi zarar gördü.
Fevzipaşa mahallesinde meydana gelen yangının nedeni belirlenemedi. Evin çatısına yapılan strofor malzemenin yangının büyümesinde etkili olduğu belirtildi. Can kaybının olmadığı evde yangın sırasında kimsenin bulunmayışı faciayı önledi.
Diğer yangın ise Çeltikçi Mahallesi Burcu Sokak’ta bulunan ikinci kattaki evde yaşandı. Sobadan çıktığı belirtilen yangında Salim Durdu’ya ait ev kül oldu. Yangın gece saatlerinde çıktı.
İki yangına da Aydın Büyükşehir Belediyesi Söke İtfaiye ekipleri müdahale ederken, meydana gelen iki yangın olayında da can kaybı ve yaralanmanın olmayışı teselli kaynağı oldu. (İHA)

 

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