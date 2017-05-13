Söke’de iki kız kardeş peş peşe öldü

Aydın’ın Söke ilçesinde hastanede ölen yaşlı kadının kız kardeşi, 1 saat sonra traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Söke’ye bağlı Atburgazı Mahallesi’nde yaşayan Ayşe Yalvaç (84), uzun süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Aynı saatlerde Ayşe Yalvaç’ın ablası 87 yaşındaki Satı Aksoy’a, K.Ş. (15) yönetimindeki traktör geri geri gelirken fark etmeyerek çaptı.

Kardeşinin ölümünden haberdar olmayan Satı Aksoy, Ayşe Yalvaç’ın ölümünden 1 saat sonra getirildiği aynı hastane olan Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Traktör sürücüsü K.Ş.’nin gözaltına alındığı kaza ile ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Satı Aksoy’un hayatını kaybettiği kaza güvenlik kameralarına yansıdı. (İHA)