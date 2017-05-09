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09 Mayıs 2017
Asayiş, Söke

Söke’de huzur operasyonunda 6 kişi yakalandı

Türkiye genelinde eşzamanlı olarak yapılan Narkotik Suçlarla mücadele kapsamındaki huzur operasyonunda Söke’de araması olan 6 kişi yakalandı, 3’ü cezaevine konuldu.
Yapılan açıklamada; Söke’de yapılan uygulamada 980 şahısın sorgulandığı, 6 şahısın yakalandığı, 35 işyerinin kontrol edildiği belirtildi. Uygulamada 171 araç kontrol edilirken, 2 araç trafikten men edildi. Üç şahsa uyuşturucudan işlem yapıldığı öğrenildi.
Söke İlçe Emniyet ve Jandarma unsurlarınca yapılan uygulamalarda yakalanan şahıslardan O.E. isimli kişinin hırsızlık suçundan 2 yıl 6 ay kesilmiş hapis cezasının bulunduğu, İ.Ç. isimli şahısın uyuşturucu suçundan 4 yıl 2 ay kesilmiş cezasının bulunduğu, E.Y. isimli şahısın hırsızlık suçundan 5 ay kesilmiş cezasının bulunduğu tespit edilirken; bu 3 şahıs çıkarıldıkları Mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Diğer taraftan başkaca suçlardan aranan ve yakalanan diğer 3 şahısın ise çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı ifade edildi. (İHA)

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