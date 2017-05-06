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06 Mayıs 2017
Söke

Söke’de hıdrellez coşkusu

Söke Belediyesi tarafından bu yıl şenliğe dönüştürülen Hıdırellez kutlaması, binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.
Söke Belediyesinin düzenlemeleriyle birlikte, Tarihi Rum Evlerinin bulunduğu Kemalpaşa Mahallesindeki kültürel yapı ve Hıdırellez coşkusu birleşince ortaya muhteşem görüntüler çıktı.
Hıdırellez kutlamaları Söke Belediye Bandosu eşliğinde Belediye meydanından Kemalpaşa Mahallesi’ne kortejle başladı. Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran beraberinde Belediye Meclis Üyeleri ve çok sayıda Sökeli ile Kemalpaşa Mahallesine yürüyerek gitti.
Söke Çayı kenarında maden yolundan, Koyuncuoğlu Caddesi ve Kemalpaşa Mahallesinin Gündoğdu Caddesi akşamüzeri saatlerinden akşamın ilerleyen saatlerine kadar adeta insan selini ağırladı. Vatandaşlar Hıdırellez geleneğini yerine getirirken, Söke çayı içerisinde yapılan minyatür evlerin yanı sıra dilekler tutuldu, hayaller süslendi.
Söke Belediyesince düzenlenen ve saat 18.00’de Söke Belediyesi Bandosunun gösterisi ile başlayan kutlamalarda Söke Ayyıldız Doğa Spor Kulübü ve Söke Belediyesi Halk Oyunları Ekiplerinin Ege yöresi oyunlarını sergilerken, Selçuk Efes Roman Dans Grubu, ADÜ Söke İşletme Fakültesi Karadeniz Yöresi Ekibi gösteriş sundu. İşletme Fakültesi öğrencilerinin oluşturduğu Gurp Manifesto ve Söke Şehit Emre Acar Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencilerinin oluşturduğu Grup 24 konserleri şenliğe renk kattı. Sihirbazlık, jonklör ve ateş gösterileri ile şenlenen etkinlikte Levent Tuncer’in renkli sunumu beğeni topladı.
Söke Belediyesi tarafından etkinlik alanında geleneksel Hıdırellez ateşi yakıldı, vatandaşlar üzerinden atlayıp dilek tuttu. Hıdırellez etkinliğinde Sökeli yerel sanatçı Hasret’in konseri büyük ilgi gördü. Roman müzikleri ile şöhreti sadece Söke ile sınırlı kalmayan, yurt içi ve yurt dışında etkinliklere katılan Sökeli sanatçı Hasret Hökrek’in etkinliğe katılanlara büyük coşku yaşattı.
Hıdırellez etkinliği öncesinde Kemalpaşa Mahallesi’nde yapılan düzenlemelerin beğeni topladığını, Kemalpaşa Mahallesi’nin kaderini değiştirmekte kararlı olduklarını belirten Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran; Kemalpaşa Mahallesi ve içinde barındırdığı tarihi Rum evlerinin tanınan bir yer olmasını arzu ettiklerini belirtti. Başkan Toyran; “Sokak sağlıklaştırma ve restorasyon çalışmalarının gerçekleştirildiği sokaklarımızın tanıtımı için hıdrellez kutlamalarına Kemalpaşa Mahallemizin diğer sokaklarını da dahil ettik. Çok güzel tepkiler almamız bu konuda doğru karar verdiğimizi ortaya koydu. Vatandaşlarımızın bu yılki hıdrellez etkinliğine daha yoğun ilgisi bizi çok mutlu etti” dedi. (İHA)

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