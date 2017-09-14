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14 Eylül 2017
Asayiş, Söke

Söke’de gazbeton yüklü kamyon devrildi

Aydın’ın Söke ilçesince meydana gelen tek taraflı kazada gazbeton yüklü kamyon devrildi.
Kaza, Söke-Milas Karayolu üzeri Bölge Trafik İstasyonu önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İzmir yönünden Söke yönüne hareket halinde bulunan sürücü Muhittin K. yönetimindeki 48 KR 697 plakalı kamyon Novada kavşağını geçtikten sonra direksiyon hakimiyetini kaybetti. Gazbeton yüklü olduğu belirtilen kamyon orta refüje devrildi. Yan yatan kamyonun kasasındaki malzemeler refüje döküldü. Sürücü Muhittin K. kazayı hafif yaralı olarak atlatırken, müdahale olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansı tarafından yapıldı. Karayolunda trafik bir süre kontrollü şekilde tek taraflı verilebildi. (İHA)

 

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