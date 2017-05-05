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05 Mayıs 2017
Kültür Sanat, Söke

Söke’de fotoğraf ve kısa film yarışması ödülleri sahiplerini buldu

Söke Kaymakamlığı ve Söke Anadolu Lisesi tarafından “Kalbimden Söke’mediğim” adıyla düzenlenen fotoğraf ve kısa film yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu.
“Buğdayın bereketi, pamuğun nezaketi ve zeytinin asaletinin yaşandığı bir kültür şehri ve doğa harikası Söke” başlığı ile gerçekleştirilen yarışmanın ödül töreni Recep Yazıcıoğlu Kültür Salonunda yapıldı.

Ödül törenine İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, Söke İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Ömer Şimşek, okul müdürleri, davetliler ve öğrenciler katıldı.

Dereceye giren fotoğrafların sunumlarının yapıldığı ödül töreninde fotoğraflar ayrıca sergilendi. Ödüle değer bulunan fotoğraflara para ödülü ayrıca katılım belgeleri verildi.
Fotoğraf yarışmasında birincilik ödülünü Seçkin Yenici’nin fotoğrafı aldı. Yarışmada mansiyon ödülleri ise Songül Güngörmüş ve Doğukan Kızılgeçit’in oldu.

Birinci bin TL, mansiyon alan yarışmacılar ise 250’şer TL ödül almaya hak kazandı.
Yarışmanın inceleme kurulu tarafından yapılan açıklamada kısa film kategorisinde kurula teslim edilen üç eserin incelendiği ancak yarışma kriterlerine uygun bulunmadığı belirtildi. Ancak bu üç filmde ödül töreninde katılımcılara gösterildi ve yarışmacılara katılım belgeleri verildi. (İHA)

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